Андрей Быстрицкий: «Казань – это центр мощных течений самых разнообразных народов»

Татарстан является уникальной средой, где мирно сосуществуют самые разнообразные национальности, имеющие разные корни, историческую судьбу и культуру, отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. При этом столица республики, по его мнению, является центром Евразии, объединяющим в себе мощные течения и движения самых разнообразных народов и народностей.

«Сегодня мы живем в очень непростое время, требующее очень внимательного отношения к тому как мы умеем договариваться друг с другом, как нам удается поддерживать единство при всем нашем разнообразии», – сказал он, выступая на конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Быстрицкий также поблагодарил власти республики за гостеприимство. «Огромное спасибо коллегам из Татарстана, что мы могли здесь собраться, ведь темы, которые мы обсудим сегодня очень важны и существенны», – сказал он.

Напомним, что ранее к участникам форума обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что республика уделяет серьезное внимание вопросам сохранения традиционных ценностей и пожелал участникам плодотворных дискуссий. Также на форуме выступил руководитель администрации Президента Татарстана Асгат Сафаров, назвав опору на традиционные ценности главным преимуществом России.