Тяжелая игра: «Зенит» одолел «Локомотив» и закрутил интригу в топ-4 чемпионата

Вчера в матче Суперлиги «Зенит-Казань» одолел новосибирский «Локомотив» в, пожалуй, тяжелейшем для него матче за последние месяцы. Алексей Вербов выпустил экспериментальный состав, поскольку с точки зрения результата встреча не имела значения. О ключевых событиях матча - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Тяжелейшая победа для «Зенита»

Говоря о вчерашнем матче казанского «Зенита» с новосибирским «Локомотивом» (3:2), надо отметить, что для хозяев площадки это была труднейшая игра за последнее время. Игры с московским «Динамо» и питерским «Зенитом» (по 3:1) не выглядели столь трудными, как эта.

В первом же сете гости забрали победу. Во втором и третьем в выигрыше остались уже казанцы, но нельзя сказать, что их победы в этих отрезках матча были уверенными. Зачастую «сине-бело-голубые» уступали в счете, причем иногда значительно, но разгонялись под конец и побеждали. В четвертом сете же такое не сработало – команды обоюдно не реализовали по одному сетболу, но «Локомотив» реабилитировался со второй попытки. Лишь в заключительной партии казанцы, наконец, добыли победу. Было заметно, что под самый конец игры у новосибирцев просто стали заканчиваться силы.

Отдельно хочется выделить Омара Курбанова у «Локомотива». На счету доигровщика целых 23 очка, он не раз спасал, вытаскивал мячи и завершал атаки. Кстати, о составах: Алексей Вербов решил поэкспериментировать. К примеру, на площадке ни разу не появлялся Максим Михайлов, капитан Артем Вольвич был заметен лишь в первом сете, Дмитрий Волков провел не полную игру. Наставник это делал и в предыдущих матчах, объясняя это сохранением тонуса в матчах, которые в плане результата уже не имеют значения для команды.

«Такая ситуация получилась, что шесть матчей в конце регулярного чемпионата не играют для нас никакого значения в плане результата. Поэтому сейчас сами пытаемся усложнять ребятам жизнь, придумывать для них дополнительные задания на матч», - сказал Вербов после игры с «Динамо-ЛО» (3:0).

Как бы там не было, «Зенит» победил. Пускай и не столь уверенно, как раньше, но было видно, что команда выкладывалась на полную.

Фото: zenit-kazan.com

Матч ничего не значил для казанцев

Как мы упомянули выше, матч с «Локомотивом» для «Зенита» кроме престижа никакой значимости не имел. Казанцы не просто обеспечили себе выход в плей-офф – они туда пройдут с первого места.

А для «железнодорожников» ситуация иная. Дело в том, что команды, которые заняли место в пределах топ-4, минуют стадию 1/8 финала в плей-офф. Как мы сказали выше, «Зенит» ее точно пропустит, так как уже заранее гарантировал выход с первого места. А у «Локомотива» еще не все определено. Из-за этого у них была запредельная мотивация, что они и продемонстрировали во вчерашней игре.

К сожалению для новосибирцев, поражение в Казани слегка ухудшило их положение в таблице. Так, «Локомотив» до недавнего времени находился на втором месте, но из-за победы «Динамо» над «Зенитом» Владимира Алекно (3:1) и поражения казанцам опустился на третье и имеет в своем распоряжении 59 очков. В заключительном матче «регулярки» новосибирцы встретятся с «Новой».

Фото: vczenit.ru

Как дела у других фаворитов?

Сейчас ситуация складывается таким образом, что топ-4 в таблице чемпионата в любой момент может измениться. К примеру, обладатель второго места уже сменился, по крайней мере на время. А как дела у других фаворитов?

Московское «Динамо» заняло вторую строчку с 61-м очком после вышеуказанной победы над петербуржцами. Причем клуб идет с неплохой победной серией в пять матчей. Последнее поражение датировано 25-ым января от казанского «Зенита». Впереди у команды Константина Брянского матч с «Оренбуржьем».

Замыкает четверку лидеров «Белогорье» с 59-ю очками. И, вероятно, находилось бы выше, если бы не обидное поражение от «Динамо-ЛО» (1:3). Команда выиграла по три матча до и после той встречи и в идеале сейчас бы находилась с семиматчевой серией побед. Кстати, по ходу этой серии белгородцы победили «Локомотив» (3:0). Скорее всего, «Белогорье» еще поднимется в таблице, так как в отличие от своих конкурентов имеет две игры в запасе. Сегодня клуб встретится с «Енисеем», а 7 марта – с «Кузбассом».

Петербургский «Зенит», конечно, не входит в топ-4, но не упомянуть его нельзя. Недавно у команды была впечатляющая серия из целых тринадцати побед, и это только в Суперлиге. Да, она прервалась в зенитовском дерби, но затем петербуржцы хлопнули «Нову» и АСК (по 3:0). Возможно, если бы петербуржцы победили «Динамо», то вошли бы в четверку лучших. Сейчас у команды Алекно 58 очков, в следующем матче она сыграет с «Газпромом-Югрой».

Любая осечка сейчас может изменить положение команд в таблице. Из-за этого последний тур будет, возможно, не самым интересным с точки зрения вывесок матчей, но весьма значимым для клубов. Особенно для команд из топ-4.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com