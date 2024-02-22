Анализ: какие страны - главные экспортеры игристого вина в Россию

Латвия, Италия и Литва экспортировали в Россию игристое вино за 2023-й почти на 319 млн долларов. Тем самым эти страны стали главными экспортерами этого напитка, пишет РИА Новости.

На первом месте этого рейтинга — Латвия, которая отправила в РФ игристого вина на 167 млн долларов (в 2022-м было 174 млн). Второе место — Италия — 90 млн долларов (в 2022-м экспортировала на 98 млн). Третье место — Литва — 62 млн (против 50 млн в 2022-м).

Четвертое место — Польша — 16 млн долларов (до этого 11 млн). Пятое место — Франция — 3,5 млн (в 2022-м - 8,6 млн).

В топ-10 также вошли Испания (3,4 млн долларов), Грузия (2,4 млн), Армения (2,1 млн), Азербайджан (900 тыс. долларов) и Германия (700 тыс.).

Ранее сообщалось, на сколько млн долларов Латвия продала России виски в 2023 году.

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