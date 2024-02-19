Латвия за 2023 год продала России виски на рекордные 251 млн долларов

В 2023 году Латвия отгрузила в РФ виски на 251,2 млн долларов – это рекордный показатель, который в три раза больше, чем у других поставщиков.

Утрочняется, что на прибалтийскую республику приходится около 73% поставок в денежном выражении. Второе место по величине отгруженных объемов заняла Литва, которая отгрузила виски на 39 млн долларов. На третьем месте – Великобритания с поставками на 14,8 млн долларов, пишет РИА «Новости».

В топ-5 также попали Франция и Армения (по 7 млн долларов отгрузила в РФ каждая страна).

Всего в 2023 году страны отгрузили в РФ виски на 344,2 млн долларов. Продажи остальных поставщиков, кроме пяти крупнейших, составили 24,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году снизилась доля продажи водки и винодельческой продукции.