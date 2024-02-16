В России в 2023 году снизилась доля продажи водки и винодельческой продукции

Доля проданной водки в России в общем объеме продаж в натуральном выражении снизилась на 0,9%. Как заявляет Росалкогольтабакконтроль, в 2022 году она составляла 33%, а в 2023-м — 32,1%.

Помимо этого, наблюдается и снижение доли в общем объеме продаж винодельческой продукции. По итогам 2023 года она составила 8,8%, хотя в 2022-м было 9,1%. Однако в стране выросла доля продаваемого алкоголя с крепостью менее 9% — до 1,5%, хотя ранее было 1,3%. Не изменилась и доля продаж напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) — 39,4%, пишет ТАСС.

Также в прошлом году вырос объем легальных розничных продаж алкоголя в абсолютных цифрах на 2,8% (с 988,5 до 1 016,6 млн дал). Причина — продолжение легализации рынка, а также восстановление покупательской способности россиян.

В то же время средняя цена отгрузки от производителя пива крепостью от 0,5% до 8,6% выросла на 17,8%, пивных напитков — на 25%, сидра — на 19,6%, пуаре — в два раза, медовухи — на 10,7%.