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Аналитики: Ситуацию с ценами на новостройки в Казани в ноябре можно считать стагнацией
В Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре медианная стоимость 1 квадратного метра в ноябре выросла в диапазоне от 0,3 до 0,9%. Такую динамику можно считать стагнацией, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
Также незначительно (на 1-1,5%) подорожали за месяц новостройки Новосибирска, Красноярска, Москвы, Екатеринбурга и Омска.
В среднем по РФ за упомянутый период медианная стоимость кв. м. выросла во всех крупных городах. Самый «мощный» рост зафиксировали в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Перми (+5,0%), Воронеже (+3,3%) и Санкт-Петербурге (+1,8%).
По словам аналитиков, рост цен связан не с повышением стоимости, а с изменением в структуре предложения: выводом в продажу большего объема «однушек» и «двушек», которые считаются самыми рентабельными объектами и у которых кв. м. стоит больше, чем у других квартир.
Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре не стартовали продажи новостроек.
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