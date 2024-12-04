Аналитики: Ситуацию с ценами на новостройки в Казани в ноябре можно считать стагнацией

В Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре медианная стоимость 1 квадратного метра в ноябре выросла в диапазоне от 0,3 до 0,9%. Такую динамику можно считать стагнацией, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Также незначительно (на 1-1,5%) подорожали за месяц новостройки Новосибирска, Красноярска, Москвы, Екатеринбурга и Омска.

В среднем по РФ за упомянутый период медианная стоимость кв. м. выросла во всех крупных городах. Самый «мощный» рост зафиксировали в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Перми (+5,0%), Воронеже (+3,3%) и Санкт-Петербурге (+1,8%).

По словам аналитиков, рост цен связан не с повышением стоимости, а с изменением в структуре предложения: выводом в продажу большего объема «однушек» и «двушек», которые считаются самыми рентабельными объектами и у которых кв. м. стоит больше, чем у других квартир.

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре не стартовали продажи новостроек.