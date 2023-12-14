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Аналитик рассказала, когда Центробанк сможет понизить ключевую ставку
Банк России сможет задуматься о снижении ключевой ставки в первой половине 2024 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Об этом она сообщила «Татар-информу».
«Вполне возможно, что мы уже близки к пику ставки, и если текущие темпы инфляции покажут устойчивое замедление, то с весны-лета будущего года Банк России может начать думать о снижении ставки», — отметила аналитик.
Эксперт напомнила, что регулятор не отказывается от цели снизить инфляцию до 4–4,5% к концу 2024 года. Если траектория инфляции останется существенно выше цели, то надежды на скорое снижение ставки вряд ли оправдаются, причем возможно и дополнительное ее повышение.
Ранее аналитик спрогнозировала, как поступит Центробанк с ключевой ставкой на заседании, намеченном на завтра, 15 декабря.
Подробнее смотрите в материале «Татар-информа» «Необходимое зло» Набиуллиной? Пойдет ли Центробанк на повышение ключевой ставки снова.
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