Аналитик рассказала, когда Центробанк сможет понизить ключевую ставку

Банк России сможет задуматься о снижении ключевой ставки в первой половине 2024 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Об этом она сообщила «Татар-информу».

«Вполне возможно, что мы уже близки к пику ставки, и если текущие темпы инфляции покажут устойчивое замедление, то с весны-лета будущего года Банк России может начать думать о снижении ставки», — отметила аналитик.

Эксперт напомнила, что регулятор не отказывается от цели снизить инфляцию до 4–4,5% к концу 2024 года. Если траектория инфляции останется существенно выше цели, то надежды на скорое снижение ставки вряд ли оправдаются, причем возможно и дополнительное ее повышение.

Ранее аналитик спрогнозировала, как поступит Центробанк с ключевой ставкой на заседании, намеченном на завтра, 15 декабря.

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