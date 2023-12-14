Аналитик Беленькая спрогнозировала, на сколько Центробанк повысит ключевую ставку

Несущественное замедление инфляции даст Центробанку России повод повысить ключевую ставку до 16%. Такое мнение высказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в разговоре с «Татар-информом».

«Считаем, что основным сценарием для Центрального банка может стать повышение ключевой ставки до 16%, так как существенного замедления инфляции не произошло, напряженность на рынке труда не ослабевает, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребительского кредитования замедлился», — пояснила Беленькая.

Возможен также промежуточный вариант, считает аналитик. Например, Банк России может повысить ставку незначительно — с 15 до 15,5%.

«Если пик текущей инфляции пройден, то важно не пережать с уровнем ключевой ставки, так как при этом возрастают риски рецессии, отказа бизнеса от запланированных инвестиций и увеличения доли дефолтов», — заметила Беленькая.

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