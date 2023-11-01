Аммоний-2 и Газпром межрегионгаз в присутствии Раиса РТ подписали договор о поставке СПГ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения между ООО «Аммоний-2» и ООО «Газпром межрегионгаз» о поставке природного газа для комплекса по производству аммиака и карбамида «Аммоний 2.0» в РТ. Церемония прошла на полях Петербургского международного газового форума, передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Комплекс будет построен в Менделеевском районе РТ, на территории, прилегающей к существующему заводу «Аммоний». На сегодняшний день завершается проектирование объекта. Проектная мощность составит 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год.

Основным сырьем для производства станет природный газ. Ежегодная потребность комплекса в газе составит до 1,3 млрд кубометров. Весь необходимый объем предоставит «Газпром межрегионгаз». Договор предполагает сотрудничество на 30 лет.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан — один из крупнейших в стране потребителей газа. Стабильные поставки газа — это залог устойчивой работы татарстанских промышленных предприятий, реализации перспективных инвестпроектов. Это позволяет нам быть опорным субъектом России, — заявил на церемонии Минниханов. — Подписание данного соглашения — знаковое событие. „Аммоний“ эффективно работает и участвует во всех программах республики».

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана встретился с зампредом правления — начальником Департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Подробнее о поездке Раиса РТ на Петербургский международный газовый форум читайте в большом материале «Татар-информа».