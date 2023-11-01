Минниханов, Маркелов и Густов обсудили вопросы развития газоснабжения и газификации РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях XII Петербургского международного газового форума с зампредом правления — начальником Департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ключевой темой встречи стали вопросы, связанные с поставками компрессорных установок производства «Казанькомпрессормаша» для нужд «Газпрома» и строительством газопровода для обеспечения природным газом комплекса СПГ на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

«Разработка и производство новых компрессорных установок АО „Казанькомпрессормаш“ для нужд ПАО „Газпром“ открывает широкие возможности по 100% импортозамещению для газоперерабатывающих заводов на территории всей РФ, — сказал Минниханов. — В свою очередь разработка данной продукции открывает перспективные возможности по загрузке предприятий Татарстана и создание в них дополнительно более 300 рабочих мест».

Раис республики заверил, что работы по проектированию и производству необходимых установок сегодня ведутся в соответствии с утвержденным графиком реализации совместного проекта, при поддержке Минпромторга РФ привлечены различные субсидии.

Также стороны обсудили вопросы реализации Программы развития газоснабжения и газификации РТ на 2022-2025 годы, который был заключен на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2022-м. Программой предусматривается проектирование и возведение 28 объектов на сумму почти 3,5 млрд рублей, включая 22 распределительных газопровода общей протяженностью 85,6 км и 6 объектов газотранспорта.

Подробнее о поездке Раиса РТ на Петербургский международный газовый форум читайте в большом материале «Татар-информа».