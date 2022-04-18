Аминов: «Дамир Исламов и Дамир Гилемханов стали для нас примером настоящего подвига»

Дамир Гилемханов и Дамир Исламов, погибшие во время проведения спецоперации на Украине, стали для всех примером настоящего подвига, отметил генеральный директор ТНВ и ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

«Герой России – Дамир Гилемханов. За проявленные мужество и отвагу ему присвоено звание Героя России посмертно. Дамир погиб в ходе специальной военной операции. Ему было всего 22 года. Он еще так мало успел увидеть в жизни. Он стал вторым Героем России из Татарстана с момента начала спецоперации. Ефрейтор погиб в бою вместе с экипажем танка, командиром которого был Дамир Исламов. Его мы похоронили 29 марта со всеми воинскими почестями», – высказался Аминов.

Он напомнил, что наши воины-герои во время штурма позиции противника на территории Луганской республики уничтожили долговременную огневую точку. При этом их танк был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось потушить огонь и вернуться к выполнению боевой задачи.

После этого наши военные вступили в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина, в которой находился Гилемханов, была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

«Вслед за героем Дамиром Исламовым, и герой Дамир Гилемханов был предан земле, оставшись для нас примером настоящего мужского подвига», – заключил Аминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане похоронили погибших на Украине Героев России Дамира Исламова и Дамира Гилемханова.

О начале спецоперации на территории Донбасса 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин. Главной ее целью является защита мирного населения от геноцида киевских властей.