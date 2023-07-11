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На второй этап реставрации училища имени Фешина потратят 854 млн рублей
На второй этап ремонта и реставрации объекта культурного наследия — здания Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина выделено более 854 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Из технической документации к тендеру следует, что речь идет не только о демонтажных и общестроительных работах, архитектурных решениях и укреплении стен, но и о прокладке инженерных сетей.
В частности, подрядчик должен будет установить вентиляционную и отопительную системы, проложить водопровод, канализацию и электропроводку, смонтировать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения.
Заказчиком выступает Главстрой РТ. Подача заявок завершится 18 июля, итоги аукциона подведут 20 июля. Исполнитель работ будет обязан завершить их к 12 декабря текущего года.
Реставрация ждет северное крыло и центральную часть училища. Южное крыло уже обновлено: работы велись с 2018 по 2022 год и обошлись в 565 млн рублей, в качестве подрядчика выступила компания «Евростройхолдинг+». Осенью 2022-го в училище открылась Школа креативных индустрий.
Летом того же года министр культуры РТ Ирада Аюпова оценила оставшийся объем ремонтных и реставрационных работ более чем в 600 млн рублей. Таким образом, сейчас их сметная стоимость увеличилась — в связи с процессами, происходящими в экономике страны.
Трехэтажное здание Казанской художественной школы было построено в псевдорусском стиле архитектором Карлом Мюфке в 1900–1905 годах. Считается, что он ориентировался на творчество Александра Померанцева, автора и строителя Новых торговых рядов на Красной площади в Москве.
Расположенное на красной линии улицы Карла Маркса (дом №70) здание благодаря сочетанию темно-красного кирпича верхних этажей и кремовой штукатурки первого этажа и лепных деталей напоминает русский терем. Оно специально строилось для размещения художественной школы, поэтому Мюфке с самого начала предусмотрел обширные помещения для мастерских и озаботился естественным освещением.
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