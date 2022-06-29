«В сводах коридора были трещины размером с руку»: когда заиграет красками училище Фешина?

Трещины сводов, худая кровля, отсутствие фрагмента стены – все это для Казанского художественного училища имени Фешина уже в прошлом. Первый этап – реконструкция здания, построенного в начале ХХ века по проекту Карл Мюфке, обошелся в 565 млн руб. Какое будущее ждет уникальный памятник архитектуры федерального значения – в репортаже «Татар-информа».

Здание Казанской художественной школы, построенное в псевдорусском стиле в самом начале ХХ века, расположено по красной линии одной из главных улиц центра Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Памятник федерального значения в неорусском стиле

Экскурсию по зданию Казанского художественного училища имени Фешина, где весной 2021 года были закончены противоаварийные и реставрационные работы, накануне провела министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она напомнила страницы истории уникального сооружения.

Здание Казанской художественной школы, отметим, построено в псевдорусском стиле в самом начале ХХ века (1900-1903). Оно расположено по красной линии одной из главных улиц центра Казани (Карла Маркса, 70) и изначально строилось Карлом Мюфке именно для художественной школы. Отсюда не только эстетически привлекательный внешний вид и характерные элементы интерьера (колоритные лестницы, арки, ниши, лепнина), но и заведомо продуманные огромные помещения для мастерских, и естественное освещение.

Так, на верхнем, третьем этаже окна значительно большего размера, чем обычно, расположены под уклоном, захватывая часть покатой крыши. Это делает помещение и более светлым, и обеспечивает более длительное и особенное в зависимости от времени дня освещение. Здание представляет пример постройки периода стилизаторства, навеянный Новыми торговыми рядами на Красной площади (ныне ГУМ) архитектора Александра Померанцева.

В стенах Казанской художественной школы в свое время учились Николай Фешин, Александр Родченко, Баки Урманче, Давид Бурлюк и другие знаменитые художники.

С 2008 года на правах безвозмездной аренды с училищем соседствует Казанский филиал Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После революции, с 1926-го и по 1929-й год в здании расположился индустриальный техникум повышенного типа, в 1929-1930 годах его сменил политехнический институт, затем в 1930-1941 годах – институт инженеров коммунального строительства. После чего шесть десятилетий с 1941 по 2003 год здание было отдано под второй корпус КАИ и лишь в 2004-м, почти 80 лет спустя, возвращено Казанскому художественному училищу. С 2008 года на правах безвозмездной аренды с училищем соседствует Казанский филиал Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Статус объекта культурного наследия здание получило в 1995 году.

На работы в аварийном, южном крыле, которые закончились весной прошлого года, было выделено 565 млн рублей.

«Будущее нашей культуры и цивилизации так или иначе связано с просвещением и образованием»

«Я впервые сегодня буду в роли экскурсовода, – несколько извиняясь, начала экскурсию – презентацию здания министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. ­– В моей экскурсии я выделила два вектора – образование, просвещение и гений и судьба мастера. Я уверена, что будущее нашей культуры и цивилизации так или иначе связано с просвещением и образованием. Система образования, воспитанниками которой мы все являемся, была иной – и 100, и 200, и 300 лет назад. При церквях существовали церковно-приходские школы, была и огромная сеть медресе. Как государственная система, которая имела вертикаль и по сути выступала талантопроводящей системой, образование стало формироваться в XVIII веке».

Ирада Аюпова выступила в роли экскурсовода для журналистов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она напомнила, что в это время открылся Московский университет, который носит имя Ломоносова. Чтобы искать талантливых людей по всей стране, начали создаваться первые школы. Решение о создании первой гимназии в Казани было принято в 1758 году. Одним из первых ее воспитанников, кстати, был Гавриил Романович Державин. Первая казанская гимназия была призвана выявлять талантливых детей среди разночинцев, первый татарский класс появился в этой гимназии спустя 10 лет – в 1769 году. Именно на базе этой гимназии формируется первая кафедра по изучению восточных культур, которая потом плавно перекочевала в открывшийся в 1804 году Казанский императорский университет.

Известен любопытный факт: первым командиром казанской гимназии был Михаил Иванович Верёвкин, которого спустя время попросили уйти с этой должности по причине так называемой коррупции. На самом деле, никакой коррупции не было: гимназию открыли, а средств, чтобы дети были сытыми, не предусмотрели, он просил родителей, чтобы кто чем мог, тем и помогал – кто-то муку, кто-то простыни, кто-то яйца приносил, чтобы обеспечить быт детей, которые учились в этой гимназии. Его обвинили, что он злоупотребил своими полномочиями. Но впоследствии он был реабилитирован.

Спустя сто лет после создания первой казанской гимназии, в 1859 году, в Казани создается Мариинская гимназия для женщин. На рубеже XIX-ХХ веков в ней училось более 25 девушек-татарок, в том числе жена Хусаина Ямашева, которая была одной из первых татарских женщин-врачей. И 9 сентября 1895 года принимается решение о создании на территории Казани художественной школы. В масштабах России это вторая художественная школа за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (где царила Академия художеств). Первая художественная школа была создана в Одессе. Долго были споры, Пензенская или Казанская художественная школа была вторая, все-таки Казанская.

Здание Казанской художественной школы – первое здание, которое построил Карл Мюфке в Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разочарование сильно отражается в творчестве любого мастера

«Вторая тема экскурсии сегодня, – подчеркнула министр культуры Татарстана, – тема мастера, трагедия мастера, его предопределённости, плата за талант. Архитектор Карл Мюфке, построивший здание Казанской художественной школы, – уроженец Воронежа. В 30 лет он приезжает в Казань, а до этого он успел поездить по Европе – был в Риме, во Флоренции… И вот приходит на государеву службу в Казанскую художественную школу. Мюфке преобразил архитектурную культуру Казани того времени».

По словам Аюповой, Мюфке проводил в Казанской художественной школе египетский бал, царские ночи, устраивал различные активности, где формировалось самое главное – чувство прекрасного. Он был женат на Наталье Арбузовой, это сестра известного химика Александра Арбузова. Она была Маргарита этого мастера. Участвовала в этих костюмированных балах. Умерла рано – в 29 лет от рака, оставив двоих детей. После чего Мюфке писал: “Моя жемчужина растаяла, мне осталась только раковина”. Это был величайший кризис в его жизни. Врач его жены приглашает Мюфке в Саратов, по приглашению Разумовского он строит там Саратовский университет. Последние годы Карл Мюфке зарабатывал на жизнь вышиванием: кризис – смерть его жены – совершенно раздавил его.

Причем история Мюфке во многом созвучна с судьбой ученика Казанского художественного училища Николая Фешина. Известно, что элемент разочарования сильно отражается в творчестве любого мастера. До переезда в Америку и после творчество Фешина очень отличается. Настолько ранима душа мастера, художника.

Здание было призвано стать эталонным зданием для художественного училища, храма изобразительных искусств Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здание Казанской художественной школы – первое здание, которое построил Карл Мюфке в Казани. Оно было призвано стать эталонным зданием для художественного училища, храма изобразительных искусств. Оно отличается тем, что здесь очень много коридоров и уникальный свет в помещениях. Выделено на строительство было 180 тысяч рублей, город подобрал место на Арском поле.

Эталон храма художественного искусства полностью из местных материалов

«Здание Казанской художественной школы полностью построено из российских, и более того, из местных материалов, – акцентировала министр культуры РТ. – Дом Ушковой, еще один известный и удивительной красоты объект, построенный Карлом Мюфке в Казани, но для интересов частной семьи, он вобрал многие мировые изыски, начиная от французской фирмы – поставщика витражей. Но напольная плитка и там, и там местная – с завода Ушковых. Эта плитка также часто встречается во многих особняках Питера и Москвы. И сейчас в фойе здания сохранилась плиточка со звездой Давида – это фирменный знак. А вторые дубовые двери фойе по сей день украшают два орла, которых делали Иванов и Мюфке, их фамилии написаны на них».

В фойе здания сохранилась плиточка со звездой Давида – с завода Ушковых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здание изначально полно фундаментальных, монументальных решений. Южное крыло студенческое – учащиеся проходили в учебные помещения прямо от входа. В северном крыле располагается педагогический кабинет, который изначально сделан помпезным и изысканным. Налево потрясающая учительская парадная лестница. Одна из самых статусных профессий в мире на протяжении веков – профессия учителя.

К слову, выпускник Казанской художественной школы – Баки Урманче. Он и первый татарский профессиональный художник. Вторая часть здания – северное крыло более аскетично и более лаконично – строилось, когда большая часть денег уже закончилась», – констатировала Аюпова.

«В богатой и разнообразной лепнине здания присутствуют, например, орел с опущенными крыльями – символ Императорской художественной академии, орлы с поднятыми крыльями – символ императорской власти. Под некоторыми орлами – шары. Шары, к слову, венчали и перила лестниц. А на стенах вы можете видеть художественные элементы, которые отсылают к предназначению этого здания – вензеля “КХШ” и элементы художественного мастерства. Первыми направлениями обучения здесь были архитектура, живопись, гравюра, скульптура», – дополнила экскурсию министра директор Казанского художественного училища Ольга Гильмутдинова.

Ольга Гильмутдинова: «Первыми направлениями обучения здесь были архитектура, живопись, гравюра, скульптура» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас здание, конечно, имеет утраты, – продолжила Ирада Аюпова. – А Баки Урманче рассказывал, что всех посетителей здесь в его время встречали львы. Как они выглядели, где именно были из чего были сделаны, мы сейчас не знаем. Витражи также признак стиля Мюфке, он их очень любил. Но надо сказать, что здание имеет площадь 7700 квадратных метров. А внутри это 5260 квадратных метров для использования – столько «съела» толщина стен».

На подходе к актовому залу (на втором этаже северного крыла) Ирада Аюпова и Ольга Гильмутдинова обратили внимание участников пресс-конференции на большое круглое, запечатанное отверстие в потолке. Это так называемый световой фонарь/световой столб – отверстие со стеклянным изначально куполом на третьем этаже сквозно проходящее в кровле через нижележащий потолок/пол второго этажа. По словам директора училища, полная реставрация здания предусматривает воссоздание светового фонаря.

Внимание участников пресс-конференции обратили на большое круглое запечатанное отверстие в потолке. Это так называемый световой фонарь/световой столб Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Световой фонарь, конечно, очень хочется вернуть здесь, и в Доме Ушковой», – подчеркнула Ирада Аюпова.

Министр культуры РТ и директор Художественного училища пригласили гостей необычной экскурсии-презентации в помещение музея училища. С 1900-х годов до наших дней учащиеся создали более 10 тысяч работ, которые до сих пор хранятся, и им, конечно, не хватает места.

«Посмотрите, вот там обнаженный мужчина – это ученическая работа Николая Фешина. При обучении каждый учащийся перенимает, если мастер сильный, его язык и манеру. По окончании он, конечно, находит свой язык. Здесь есть работа взрослого Фешина – по ней трудно узнать автора. Здесь представлены и работы других известных казанских художников Татарстана – работа Игоря Вулоха (это один из ставших на Россию знаменитых художников), ученический рисунок Константина Васильева, старичок с гипсовой головой, изображающий скульптора, – работа Виктора Федорова, чьи витражи в ДК «Сайдаш», сграффито на вокзале, работа Григория Эйдинова... Все эти имена внесли лепту в развитие искусства в Республике Татарстан», – отметила Ольга Гильмутдинова.

В бальном зале сохранилась витиеватая лепнина, где можно увидеть отдельные элементы – палитру, кисти, угольники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проводя представителей СМИ далее по зданию, Ирада Аюпова отметила, что в учительском крыле Казанской художественной школы семь исторических дизайнов дверей. В бальном зале сохранилась витиеватая лепнина, где можно увидеть отдельные элементы – палитру, кисти, угольники, но отсутствует с советских времен ростовой портрет Николая II и двуглавый орел на арке над ним. Отсутствующие элементы видно на старых фотографиях, которые продемонстрировала Ольга Гильмутдинова.

«В бальном зале была попытка поменять перекрытия. Но оказалось, что они, огромные в диаметре, в идеальном состоянии – ни одно бревно поменять не пришлось», – отрадно рассказала Гильмутдинова.

С советских времен отсутствует ростовой портрет Николая II и двуглавый орел на арке над ним. Отсутствующие элементы видно на старых фотографиях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В сводах были трещины размером с руку. А трещины в сводах бывают крайне редко – только в сейсмоопасных регионах»

«Вторая часть здания менее помпезная, но очень атмосферная и показательная, – продолжила Ирада Аюпова. – Это была одна из самых проблемных частей – здесь был полостью до аварийного состояния изношен верхний этаж, он был полностью освоен голубями – не было барьеров между улицей и помещением. Реставрация этого блока завершена (весной 2021 года, – прим. Т-и). В коридорных сводах здесь были трещины размером с руку. Чтобы вы понимали, трещины в сводах бывают крайне редко, только в сейсмоопасных регионах, поэтому именно с этого корпуса началась реконструкция. Иначе это крыло можно было потерять. Стеклянные витражи – решение, которые принято долгим путем. В памятнике новых дверей не должно быть, но пришлось искать компромиссное решение в связи с новыми требованиями пожарной безопасности. Двери в кабинеты отреставрированного крыла новые – дубовые, как и паркет. Но уложен он так, как было исторически», – добавила директор художественного училища.

Паркет новый. Но уложен он так, как было исторически Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обновленный памятник архитектуры примет пилотный проект Школу креативных индустрий для детей 12-17 лет

Завершая экскурсию, Ирада Аюпова с особой гордостью отметила, что Казань вошла в список регионов, где будет реализован пилотный проект Школы креативных индустрий. Это система дополнительного образования, которое будет реализовываться на базе художественного училища имени Фешина.

«Школа креативных индустрий – это федеральный проект под названием “Придумано в России”», – разъяснила Ольга Гильмутдинова. – Это дополнительное образование для детей от 12 до 17 лет на бюджетной, совершенно бесплатной основе. У нас уже есть понимание, как нужно преподавать, работать с дизайнерами, мы сотрудничаем с большим количеством дизайнеров по всей России. Наши ребята часто уезжают в Москву, Санкт-Петербург, работают и учатся там… При наборе в нее не будет творческих испытаний. Он будет проходить по принципу, кто первый подал заявление, тот и попадет. Это решение, на мой взгляд, очень спорное, но других вариантов у нас нет. Хотелось бы, конечно, перед приемом проводить хоть какое-то собеседование. Первый набор будет 80 человек – по 20 в каждую студию. Будут студии дополненной и виртуальной реальности, дизайна, анимации мультипликации и 3D-анимации, студия фото- и видеопродукции и монтажа. В следующем году добавятся еще две студии, которых нет по России, это студии фэшн-дизайна и декоративно-прикладного искусства по художественной обработке кожи.

Мы начали возрождать подготовку мастеров по кожаной мозаике под руководством Замиловой Альфии Анваровны.

«Школа креативных индустрий – это федеральный проект под названием “Придумано в России”. Это дополнительное образование для детей от 12 до 17 лет на бюджетной, совершенно бесплатной основе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сроки реставрации северного, преподавательского крыла здания Казанской художественной школы неизвестны. На реализацию, по словам Ирады Аюповой, потребуется еще более 600 млн рублей. Пока ищется финансовая возможность начать следующий этап реставрации здания.