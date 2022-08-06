Американский защитник УНИКСа Джерон Джонсон покинул казанский клуб

Американский защитник УНИКСа Джерон Джонсон покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Джонсон перешёл в УНИКС в марте этого года. В минувшем сезоне американец провел в составе казанского клуба 14 игр Единой Лиги, в среднем набирая по 7.1 очка, 2.4 подбора и 1.4 передачи за 17:14 минут на паркете.

Напомним, помимо Хезоньи казанскую команду в это межсезонье также покинули иностранцы Марко Списсу, Лоренцо Браун, О Джей Мэйо, Уильям Мосли, Тони Джекири, Марио Хезонья и Желько Шакич.

Кроме того, УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем и подписал контракт с пятью легионерами: Луи Лабери, Ненадом Димитриевичем, Дэрилом Мэйконом, Винсом Хантером и Джаленом Рейнольдсом.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о новом составе и перспективах команды Перасовича в сезоне 2022/23.