Кремль: Путин открыт к переговорам, но их запрет кодифицировали киевские власти

Позиция России по переговорам с Украиной осталась прежней, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва открыта к переговорам, однако ответной реакции нет.

«[Президент РФ Владимир] Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами, поэтому здесь в этом плане ничего не изменилось. Изменилась, наверное, только позиция украинской стороны, потому что украинская сторона за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с Российской Федерацией, то есть, теперь украинский закон запрещает какие-либо переговоры», – напомнил Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, российская и украинская делегация провели несколько очных и заочных раундов переговоров. На последней очной встрече в Стамбуле российская сторона передала Киеву итоговый документ соглашения с конкретными предложениями по урегулированию конфликта, что подтверждали члены украинской делегации. Однако позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что документа не видел, а в начале октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.