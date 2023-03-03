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Амазонка, обуздавшая шелкографию: в Музее ИЗО РТ открылась выставка Екатерины Васильевой
В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка Екатерины Васильевой «Параллели. Печатная и цифровая графика». Молодая художница из Зеленодольска, ученица своей старшей коллеги, преподавателя Казанского художественного училища Веры Карасевой, представила около тридцати работ, выполненных в том числе и в непростой технике шелкографии.
«Екатерина, действительно, сделала сама себя — освоила очень сложную технику (я не владею искусством шелкографии, даже не пробовала ни разу). Я считаю, что это говорит о многом — о большой целеустремленности, о высоких умственных качествах — технологически всё это освоить и понять непросто. В период обучения Екатерина, конечно, всегда отличалась усердием, серьезным отношением к учебе (одной из первых всегда приходила на занятия) и очень вдумчиво ко всему подходила. Этот внутренний стержень, я думаю, и помогает ей развиваться дальше, несмотря на все сложности, жизненные трудности, которые возникают так или иначе. При работе над итальянской серией работ у Екатерины случился прорыв в ее творчестве — она переходит на более масштабные работы, смело так, уверенно. Это прекрасно! Последние „Красные ворота” (сборная выставка работ современных художников из нескольких регионов России — прим. Т-и) показали, что Катя находится в одном ряду с выдающимися мастерами российского искусства, участвуя в этом проекте наряду с [Зурабом] Церетели», — подчеркнула на вернисаже художник-график Вера Карасева.
Выставка Екатерины Васильевой стала третьей и завершающей в серии «Графика молодых художников», которую инициировали Графическая лаборатория «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческий союз художников России. На предыдущих двух выставках этого цикла были представлены работы Владислава Баранова в проекте «Аква-калли-графика» и Регины Мавриной — художницы из Зеленодольска (как и Екатерина Васильева). В соавторстве с Региной Мавриной выполнены и несколько из представленных на выставке «Параллели» работ Екатерины Васильевой. Это, например, серия «Город контрастов» и особенный объект выставок обеих художниц — театральная ширма, с одной стороны расписанная графикой Мавриной, а с другой — Васильевой.
«Задача этой серии выставок была в том, чтобы представить молодых художников, которые, заканчивая вузы в других городах, возвращаются к себе на родину и отдают наработанный багаж знаний и опыта, свой талант своей малой родине. Катя — яркий представитель такой когорты наших молодых художников. Сейчас она преподает самому младшему нашему поколению азы искусства, а именно с этого начинается большой путь в художники», — заметила искусствовед, заслуженный деятель искусств РТ, обладатель золотой медали Российской академии художеств Ольга Улемнова.
Посетители выставки увидят работы из серий «Кулинарная книга Древнего Рима» (2019), «Город контрастов» (2020), «Паралич души» (2022) и самостоятельные произведения. А также цифровую графику, проецируемую на одну из стен выставочного зала. Как подчеркнула сама художница, в ироничной форме с помощью такой визуализации она хотела поделиться с гостями выставки, как от художника иногда убегает мысль, он ее догоняет, и в итоге все-таки получается полотно. Цифровая графика — это современное направление, соединяющее классическую гравюру с цифровыми технологиями. Помимо шелкографии и цифровой графики Екатерина Васильева использует в своих работах также коллаграфию, линогравюру, трафаретную и цифровую печать, приемы коллажа и фотомонтажа.
«Честно признаться, я себя никогда не представляла художником. Мне казалось, что это что-то недосягаемое. Наверное, поэтому я и не смела мечтать о профессиональной выставке, тем более в таком прекрасном зале в Галерее современного искусства. Спасибо, что когда-то приняли меня в свою семью „Графком”. Да, множество работ на выставке представлены в технике шелкографии. Я скажу, что у меня в начале обучения этой технике ничего не получалось. Совсем. Я к этой работе приступала с мыслью, что ничего не получается, но нужно взять себя в руки. Я вспоминала слова мамы, сказавшей лишь однажды: „Стоит остановиться раз, и будешь останавливаться всегда”. Спасибо, мама, что ты всегда поддерживала мои интересы и была рядом со мной во всех моих творческих начинаниях!» — сказала в своей речи автор представленных на выставке работ, художник-график Екатерина Васильева.
Выставка Екатерины Васильевой «Параллели. Печатная и цифровая графика» продлится в Галерее современного искусства до 19 марта.
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