Амазонка, обуздавшая шелкографию: в Музее ИЗО РТ открылась выставка Екатерины Васильевой

Екатерина Васильева на открытии своей выставки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка Екатерины Васильевой «Параллели. Печатная и цифровая графика». Молодая художница из Зеленодольска, ученица своей старшей коллеги, преподавателя Казанского художественного училища Веры Карасевой, представила около тридцати работ, выполненных в том числе и в непростой технике шелкографии.

Вера Карасева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Екатерина, действительно, сделала сама себя — освоила очень сложную технику (я не владею искусством шелкографии, даже не пробовала ни разу). Я считаю, что это говорит о многом — о большой целеустремленности, о высоких умственных качествах — технологически всё это освоить и понять непросто. В период обучения Екатерина, конечно, всегда отличалась усердием, серьезным отношением к учебе (одной из первых всегда приходила на занятия) и очень вдумчиво ко всему подходила. Этот внутренний стержень, я думаю, и помогает ей развиваться дальше, несмотря на все сложности, жизненные трудности, которые возникают так или иначе. При работе над итальянской серией работ у Екатерины случился прорыв в ее творчестве — она переходит на более масштабные работы, смело так, уверенно. Это прекрасно! Последние „Красные ворота” (сборная выставка работ современных художников из нескольких регионов России — прим. Т-и) показали, что Катя находится в одном ряду с выдающимися мастерами российского искусства, участвуя в этом проекте наряду с [Зурабом] Церетели», — подчеркнула на вернисаже художник-график Вера Карасева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка Екатерины Васильевой стала третьей и завершающей в серии «Графика молодых художников», которую инициировали Графическая лаборатория «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческий союз художников России. На предыдущих двух выставках этого цикла были представлены работы Владислава Баранова в проекте «Аква-калли-графика» и Регины Мавриной — художницы из Зеленодольска (как и Екатерина Васильева). В соавторстве с Региной Мавриной выполнены и несколько из представленных на выставке «Параллели» работ Екатерины Васильевой. Это, например, серия «Город контрастов» и особенный объект выставок обеих художниц — театральная ширма, с одной стороны расписанная графикой Мавриной, а с другой — Васильевой.

Ольга Улемнова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Задача этой серии выставок была в том, чтобы представить молодых художников, которые, заканчивая вузы в других городах, возвращаются к себе на родину и отдают наработанный багаж знаний и опыта, свой талант своей малой родине. Катя — яркий представитель такой когорты наших молодых художников. Сейчас она преподает самому младшему нашему поколению азы искусства, а именно с этого начинается большой путь в художники», — заметила искусствовед, заслуженный деятель искусств РТ, обладатель золотой медали Российской академии художеств Ольга Улемнова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Посетители выставки увидят работы из серий «Кулинарная книга Древнего Рима» (2019), «Город контрастов» (2020), «Паралич души» (2022) и самостоятельные произведения. А также цифровую графику, проецируемую на одну из стен выставочного зала. Как подчеркнула сама художница, в ироничной форме с помощью такой визуализации она хотела поделиться с гостями выставки, как от художника иногда убегает мысль, он ее догоняет, и в итоге все-таки получается полотно. Цифровая графика — это современное направление, соединяющее классическую гравюру с цифровыми технологиями. Помимо шелкографии и цифровой графики Екатерина Васильева использует в своих работах также коллаграфию, линогравюру, трафаретную и цифровую печать, приемы коллажа и фотомонтажа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Честно признаться, я себя никогда не представляла художником. Мне казалось, что это что-то недосягаемое. Наверное, поэтому я и не смела мечтать о профессиональной выставке, тем более в таком прекрасном зале в Галерее современного искусства. Спасибо, что когда-то приняли меня в свою семью „Графком”. Да, множество работ на выставке представлены в технике шелкографии. Я скажу, что у меня в начале обучения этой технике ничего не получалось. Совсем. Я к этой работе приступала с мыслью, что ничего не получается, но нужно взять себя в руки. Я вспоминала слова мамы, сказавшей лишь однажды: „Стоит остановиться раз, и будешь останавливаться всегда”. Спасибо, мама, что ты всегда поддерживала мои интересы и была рядом со мной во всех моих творческих начинаниях!» — сказала в своей речи автор представленных на выставке работ, художник-график Екатерина Васильева.

Выставка Екатерины Васильевой «Параллели. Печатная и цифровая графика» продлится в Галерее современного искусства до 19 марта.