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Алсу развелась с мужем — бизнесменом Абрамовым
Известная российская певица Алсу (Алсу Сафина) развелась с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым состояла в браке с 2006 года. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление артистки о разводе, сообщает РИА Новости.
«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение», — пояснил адвокат бизнесмена Александр Добровинский.
Судебное заседание проходило в закрытом от сторонних слушателей режиме. Трое детей пары останутся с Алсу, уточнил юрист.
Ранее суд дал супругам два месяца для примирения. Певица не передумала разводиться, тогда как, по словам Добровинского, ее теперь уже бывший супруг «сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак».
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