Певица Алсу подала в суд иск о разделе имущества с мужем

Известная российская певица Алсу (Алсу Сафина) подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы, пишет РИА Новости. Беседа по иску назначена на 26 июля.

В мае этого года Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым. В карточке дела она указана как истец, а Ян Абрамов — в качестве ответчика.

В июне суд предоставил супругам два месяца на примирение. Представитель бизнесмена Денис Архипов сообщил агентству РИА Новости, что Абрамов надеется сохранить брак. Пара поженилась в 2006 году, у них трое детей.