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Измена не предательство? Почему певица Нюша разводится с экс-чиновником из Казани Сивовым
Певица Нюша подала на развод с экс-главой аппарата исполкома Казани, бизнесменом и блогером Игорем Сивовым. Что стало причиной разлада в медийной паре и при чем тут психология — в материале «Татар-информа».
«На виду и счастье, и любые сложности»
Популярная поп-звезда под псевдонимом Нюша (Анна Шурочкина) подала на развод с бизнесменом и блогером Игорем Сивовым. Иск о расторжении брака появился на официальном портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Пара прожила в браке 7 лет и воспитывает двоих детей – сына и дочку.
По словам самой артистки, человек с течением жизни очень сильно меняется, как и его окружение, в том числе и близкое.
По мнению Нюши, медийные личности чаще всего оказываются под пристальным вниманием огромной аудитории в разные периоды своей жизни и поэтому более уязвимы.
«Меняться, трансформироваться по жизни – это вообще участь любого артиста. Это происходит с каждым человеком. Просто с кем-то больше, с кем-то меньше. У артистов же эта трансформация происходит на глазах многомиллионной аудитории. На виду и счастье, и любые сложности. Артисты в этом плане более уязвимы», — рассказала она изданию VOICE.
Еще до объявления о разводе певица неожиданно для фанатов удалила совместные фото с супругом из своих соцсетей. При этом девушка утверждает, что они остаются в дружеских отношениях.
Из чиновника – в психоблогера
Что касается Сивова, за семь лет брака со звездой он и сам приобрел огромную медийность. Уроженец Казани с 2008 года возглавлял муниципальное предприятие «Дирекция праздничных программ».
С 2009 по 2011 год одновременно занимал пост замгендиректора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани».
В 2014 году он даже получил медаль «В память 1000-летия Казани» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. И в том же году был назначен руководителем Аппарата Исполнительного комитета Казани, а с 19 сентября 2016 года – главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
После магистратуры, которую он окончил по направлению психоанализа, Сивов неожиданно начал организовывать марафоны, вести интернет-лекции, продавать курсы, активно заниматься блогерством. Позже уехал в Дубай.
Почему он променял карьеру на известность в интернете – до сих пор вопрос открытый. Возможно, так на нем сказался брак с одной из самых медийных женщин в российском шоу-бизнесе.
История любви за кулисами Универсиады в Казани
Романтическая история пары, очевидно, началась на Универсиаде Казани. Нюша вместе с другими звездами приняла участие в торжественном открытии. Ради возлюбленной Сивов ушел от своей первой супруги Алены, с которой у них тоже было двое детей, и переехал к певице в Москву.
В августе 2017 года Сивов и его избранница сыграли свадьбу на Мальдивах, о которой открыто в медиапространстве заранее не объявляли.
Спустя примерно год Шурочкина в США родила своего первого ребенка. Девочку назвали Серафима-Симба. Новость о столь необычном имени еще долго громко обсуждалась в Сети.
О второй беременности певица сообщила в июле 2021 года. В декабре того же года в Дубае, куда она и переехала вместе с Сивовым, она родила сына, которого назвали Саффрон.
Рецидив измены или психология?
Казалось бы, какие проблемы могли возникнуть в, на первый взгляд, гармоничной медийной паре? Пару лет назад в сети поползли слухи об измене Сивова. В 2022 году он сам официально признался в этом. Свою неверность он попытался объяснить с точки зрения психологии. По мнению блогера, в паре ни один супруг не принадлежит друг другу, а значит, и говорить об изменах с точки зрения предательства – глупо.
Нюша же, обратившись к фанатам, сообщила, что смогла простить супруга, и попросила их жить вместе с ней не прошлым, а настоящим и будущим.
Хейт в сторону Сивова после этого не прекратился, но стал чуть тише. Впрочем, на этот раз, кажется, терпение певицы закончилось.
Последние дни поклонники Нюши активно обсуждают возможность повторной измены ее экс-супруга, которую она уже не смогла проглотить и забыть.
Сам блогер недавно подлил масла в огонь, выпустив на своем YouTube-канале беседу с психологом Леонидом Тальписом. Специалист выразил очень необычное мнение по поводу измен.
«У меня глубочайшее убеждение в том, что мы принадлежим только самим себе. Второй момент — есть очень много теорий измены. На самом деле, третий нужен для того, чтобы оставаться с первым», — сказал он.
Тальпис также заявил, что вообще не верит в понятие измены.
«Я тоже не верю», — согласился с ним Сивов, чем и навлек на себя гнев раздосадованных пользователей интернета.
К слову, он не единственный известный татарстанец, который недавно столкнулся с проблемами в личной жизни. О разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака накануне заявила певица Алсу (Алсу Сафина). Пока причины не разглашаются. Вероятно, более подробная информация станет известна после бракоразводного судебного процесса.
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