Альмир Абашев: «Татарстан привлекателен и потому сможет решить проблему нехватки врачей»

Об успехах татарстанской медицины в 2025-м, о старте работы нового медицинского направления в Закамье, о том, как увеличить продолжительность жизни и решить проблему нехватки врачей в малых городах, говорили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов и министр здравоохранения РТ Альмир Абашев в первом интервью после вступления в должность.





Альмир Абашев: «Одним из завоеваний татарстанского здравоохранения являются рекордно низкие потери среди младенцев»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан находится на историческом минимуме потерь среди младенцев

– Альмир Рашидович, заканчивается 2025 год, не за горами уже 2026-й – хотелось бы узнать, как завершает год отрасль здравоохранения. Каковы основные итоги?

– Наше республиканское здравоохранение находится в большом контуре российского. Подводя итоги 2025 года, мы можем сказать, что те программные методы, изменения инфраструктуры и качества медицинской помощи, в которых принимала участие наша республика и наши коллеги-медики, реализованы практически полностью. Появилось много новых объектов: построены фельдшерско-акушерские пункты, введены поликлиники, офисы врачей общей практики. Десятки объектов отремонтированы, что в целом создает условия для доступа наших жителей к качественной медицинской помощи.

Одним из завоеваний татарстанского здравоохранения являются рекордно низкие потери среди младенцев. Сегодня мы находимся на историческом минимуме показателя младенческой смертности, что является итогом стратегии, которая была принята многие годы назад. Тогда в основной своей массе служба родовспоможения стала концентрироваться в крупных отраслевых учреждениях. Не устаю повторять, что строительство в Казани крупного перинатального центра на базе 7-й городской больницы – мудрое решение Раиса нашей республики. Оно сегодня дает плоды, ведь мы сохраняем очень много жизней младенцев.

– Это ведь вклад в демографию, о которой мы сегодня так много говорим.

– Конечно. Если брать в масштабе страны, то это – вклад в демографию. Если брать с точки зрения семьи, то это – радость материнства и отцовства. То, что дети живут, рождаются здоровыми, – это большое счастье для каждого человека.

– А можно сказать, на уровне каких регионов или стран мы находимся?

– Сложно сказать. Мы год от года сравниваем свои успехи с предыдущими показателями, показателями других регионов и иных стран мира.

Динамика положительная, объем оказываемой населению высокотехнологичной помощи увеличивается, и число этих вмешательств растет. Надо сказать, что многие из них уходят в рутинную практику из раздела, ограниченного за счет средств бюджетов региона и Российской Федерации.

Сегодня более 30 тысяч высокотехнологичных вмешательств моими коллегами проводится в 16 крупных медицинских центрах по всей республике. География не ограничена только Казанью. Это также больницы Альметьевска, Челнов и Нижнекамска. Сегодня мы создаем на юге республики, а именно девяти районов Закамья, еще один высокотехнологичный центр, в котором будут проводить в том числе эндоваскулярные вмешательства при острых коронарных синдромах.

Самая дальняя территория, которая будет относиться к новому центру, – это Нурлат. К сожалению, даже при оперативной транспортировке доставить оттуда пациента с признаками инфаркта миокарда и инсульта до РКБ можно лишь в течение трех-четырех часов. Это критическое время, время золотого часа, когда наиболее ценные минуты тратятся на дорогу, а можно было бы сделать вмешательство. И вот в Чистополе мы с руководством района и администрацией районной больницы на те средства, которые выделены Раисом республики для дооснащения и переоснащения наших медицинских организаций, реализуем этот проект.

Мы очень надеемся, что все разрешительные процедуры пройдут до конца декабря. Это большой шаг, он был запланирован еще в 2008 году, но помешал ковид, произошла смена приоритетов. В этом году у нас появилась возможность вернуться к этой идее.

Одним из акцентов в нашей работе в последние годы является профилактика. Народосбережение, которое объявлено одной из национальных целей Российской Федерации, реализуется в том числе через оказание высококвалифицированной медицинской помощи. Вместе с тем основополагающим мероприятием все-таки является профилактика.

Сегодня охват диспансеризации составляет до 85% целевого показателя по охвату населения республики. И надо сказать, что мы на будущий год берем еще более высокую планку. Очень надеемся, что руководители крупных и средних предприятий проявят заботу о здоровье своих работников и теснее начнут взаимодействовать с государственным здравоохранением.

«Строительство в Казани крупного перинатального центра на базе 7-й городской больницы сегодня дает плоды, ведь мы сохраняем очень много жизней младенцев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проекты Научно-технологического совета охватывают не только высокие технологии, но и обычные поликлиники»

– Летом прошло первое заседание Научно-технологического совета Министерства здравоохранения. В чем цель его работы и есть ли какие-то результаты?

– Научно-технологический совет идейно был создан для того, чтобы сделать наши специализированные разделы медицинской помощи лидирующими среди регионов Поволжья, а может, и в масштабе страны.

Мы видим большой потенциал в этой работе. Это площадка, на которой осуществляется диалог между нашими научными коллегами и клиницистами.

В совете работают и химики, и физики, и, конечно, клинические подразделения наших больниц. Сегодня мы создаем команды, которые применяют проектный подход при планировании стратегического развития на три, пять и десять лет. Один из эффектов – это удержание в государственном секторе наших молодых коллег. Создавая инфраструктуру, которая работает на самом современном уровне, мы способны вызвать их интерес к дальнейшей практике и удержать в профессии.

Есть несколько проектов, которые опережают действительность, сегодняшний быт или обиход. Мы видим большой потенциал в создании генетических медицинских центров. Сегодня разрабатывается проект с вовлечением Казанского федерального университета и широкого круга специалистов отрасли. Надо сказать, что предпосылки для развития этих проектов уже существуют. В республиканском здравоохранении были созданы два центра липидологии, основанные на генетической диагностике недугов, – в ДРКБ и Казанской городской больнице №7. В ближайшее время мы надеемся увидеть их дальнейшее развитие и по другим областям.

Многие проекты, предложенные на Научно-технологическом совете, будут включать не только высокотехнологическое ядро, но и первичную сеть. К примеру, один из них касается заболеваний уха, горла и носа. Он подразумевает развитие операционных для врачей в ряде высокотехнологичных больниц, а также рабочих мест врачей ЛОР-кабинетов в поликлиниках, куда впервые обращаются наши жители.

У нас не просто формируется программа развития, возникают взаимосвязи, взаимопонимание участников процесса различного уровня – от практического врача до научного координатора направления. Я думаю, что эта площадка уже нашла признание медицинского сообщества. Будем надеяться, что она будет давать хорошие результаты в укреплении здоровья наших жителей.

– На заседании Совета вы поднимали тему развития больших неспециализированных больниц, которые обходят национальные проекты. Почему так происходит и какие пути решения этого вопроса есть?

– Федеральный центр, финансируя национальные проекты, не ставит для себя задачу ковровым методом поменять инфраструктуру и возможности регионального здравоохранения. Все-таки это полномочия самого региона. Мы должны проанализировать, какие аспекты требуют нашего внимания, что нужно поставить в план развития и как сделать структуру нашей медицины гармоничной. Медицинские организации крупных и малых городов, которые не входят в программу модернизации первичного звена в рамках федерального финансирования, получат средства, которые уже вошли в модель бюджета 2026 года. При принятии бюджета мы можем рассчитывать на эти ресурсы.

«С более широким внедрением современных технологий будет увеличиваться продолжительность жизни в Татарстане» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Общая продолжительность жизни в Татарстане растет»

– Мы в начале беседы уже затронули тему демографии. Хотелось бы пошире поговорить: что делается сейчас Минздравом нашей республики по увеличению рождаемости, по улучшению условий для женщин, которые хотят родить и рожают детей?

– Мы в диалоге с нашими коллегами, которые управляют родильными домами, говорим о низкопороговом доступе женщин ко всем видам медицинской помощи, связанной с деторождением. В этом году мы вышли на масштабный охват населения диспансеризацией репродуктивной сферы мужчин и женщин. Зачастую эти мероприятия дополняют обычную диспансеризацию. Молодые люди от 19 до 49 лет проходят данный вид исследования. Охват в этой возрастной группе составит около 540 тысяч татарстанцев.

Однако репродуктивное здоровье – это сфера самоконтроля. Это линия поведения, образ жизни, репродуктивный выбор. Оно идет от многих вещей, не только от здравоохранения, а еще от образования, культуры. Мы ведем с нашими коллегами большую межведомственную работу.

Будущий год сулит нам еще больше возможностей, и мы также будем выходить с диспансеризацией репродуктивного здоровья на предприятия республики. Население сможет без отрыва от места работы побеседовать с врачами, сдать соответствующие тесты, анализы, пройти консультацию специалистов.

Что еще положительно сказывается на демографии? Конечно, высокий уровень медпомощи в акушерских и детских стационарах с целью сохранить здоровье матери и ребенка. Это тоже большой приоритет. Надо сказать, что 2025 год стал первым в рамках реализации национального проекта «Семья», а именно подраздел регионального проекта «Материнство и детство» позволил дооснастить Перинатальный центр РКБ, который давно уже требовал ресурсного обновления. Оборудование было обновлено на солидную сумму – около 350 миллионов рублей. Мы очень надеемся, что это даст положительный эффект работоспособности коллектива на ближайшее десятилетие.

– Республика Татарстан уже достаточно долго демонстрирует лучшие показатели в Приволжском федеральном округе по продолжительности жизни. На ваш взгляд, что нужно делать с точки зрения здравоохранения, чтобы еще увеличить продолжительность жизни?

– «Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении» – так называется полностью этот показатель – является прогнозом: сколько проживет рожденный сегодня ребенок при существующих факторах и условиях. Самое тяжелое негативное влияние на показатель оказывают ранние потери среди населения. Смерть ребенка до года имеет самый тяжелый коэффициент влияния.

Наименее пагубное влияние оказывает на коэффициент ожидаемой продолжительности жизни потеря населения старше 80 лет. Чтобы повысить показатель ожидаемой продолжительности жизни, необходимо предотвратить ранние потери среди населения.

Если посмотреть за окно любого дома, то мы видим, как меняется дорожная инфраструктура. Сегодня наши дороги становятся безопасными. К сожалению, ранние потери среди населения связаны не только с медицинскими факторами, с дорожно-транспортными происшествиями – с так называемыми управляемыми причинами. Здесь роль мероприятий медицинского характера ограничивается скоропомощными технологиями и стационарным лечением сочетанных травм.

Есть медицинские аспекты, которые касаются здоровья детей и подростков. Наша жизнь сегодня становится интенсивной, сокращается время на отдых, мы все больше и больше работаем. Это, конечно, не совсем благоприятно отражается на здоровье человека. Сегодня мы констатируем, что сердечно-сосудистые заболевания среди населения молодеют. Дата первой регистрации сердечно-сосудистого заболевания смещается в сторону молодых.

– Насколько молодых?

– У нас есть потери в возрасте 30-39 лет.

– То есть человек еще даже не в расцвете.

– Да, он еще по сегодняшней классификации относится к молодежи.

Центры липидологии детей в ДРКБ и в 7-й городской больнице занимаются медицинскими аспектами ранних потерь от сердечно-сосудистых заболеваний. Если вдруг сосудистая катастрофа происходит с людьми раннего возраста – это причина диагностического поиска среди родственников. Генетически обусловленное повышение холестерина и других липидов выявляется и лечится сегодня достаточно эффективно.

Можно с уверенностью говорить о том, что с более широким внедрением современных технологий будет увеличиваться продолжительность жизни в Татарстане.

«Сегодня нам нужно совершенствовать коммуникацию с населением, чтобы люди проходили обследования полностью» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши сотрудники в качестве тайных покупателей пройдут диспансеризацию в наших поликлиниках»

– Близкая к этому вопросу тема – диспансеризация. Помогает ли она действительно выявлять на ранних стадиях заболевания? Насколько серьезно люди относятся к диспансеризации? Все ли ее проходят или приходится кого-то уговаривать, объясняя необходимость? Есть ли новые подходы к теме диспансеризации?

– Несмотря на кажущуюся простоту набора услуг, диспансеризация несет большой потенциал в выявлении ранних форм различных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, заболеваний органов дыхания, эндокринной системы. Она достаточно широко бьет по мишеням, которые потенциально несут угрозу для здоровья человека.

Мы вводим сегодня само- и взаимоконтроль между медорганизациями. Люди в качестве «тайных покупателей» проходят диспансеризацию в наших поликлиниках. Все это должно привести к росту качества профилактических мероприятий.

– Это ваши же сотрудники?

– Да, зачастую это наши сотрудники. Качество услуг мы видим и через обращения граждан, которые оставляют отзывы после профилактических мероприятий.

Неудовлетворенность проведенной диспансеризацией возникает в связи с тем, что мы не можем в моменте человеку ответить, какие итоги получены в рамках диспансеризации. Аналитика делается чуть позже – во время визита к врачу, который завершает процесс, формирует некий результат, а до него просто люди не доходят, столкнувшись с некоторыми барьерами. Именно последняя беседа с врачом после проведения диспансеризации позволяет осмыслить те итоги, которые получены в рамках профилактических мероприятий.

Сегодня нам нужно совершенствовать коммуникацию с населением, чтобы люди проходили обследования полностью. Только тогда у нас будет целостная картина. Медицинских работников достаточно для того, чтобы справиться с заявленными объемами. Сегодня мы пытаемся сделать доступную среду, убрать все барьеры в процессе диспансеризации. Среди прочего мы надеемся на помощь наших коллег-журналистов, на то, что они будут популяризировать этот вид помощи.

«Около 2,5 тысячи врачей сегодня не хватает для того, чтобы достичь норматива» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы имеем большой потенциал для того, чтобы наполнить наши лечебные учреждения работниками»

– Вы упомянули, что медицинских работников достаточно, чтобы проводить диспансеризацию. Тем не менее, как и в других отраслях, в области здравоохранения не хватает специалистов. Достаточно большое количество востребованных специалистов пока не пришли, может быть, придут позже. Что вы планируете делать, чтобы увеличить количество специалистов, найти уникальных специалистов? Что уже делается?

– Я не отважился бы сказать, что у нас есть полный объем необходимых медицинских работников. По всей республике картина неравномерная: если укомплектованность в Казани на высоком уровне, то города численностью свыше 50 тысяч жителей ощущают большую нехватку врачей. Около 2,5 тысячи врачей сегодня не хватает для того, чтобы достичь норматива.

Законодатели делают большие движения в этом направлении. В частности, подготовлены законопроекты по наставничеству и постдипломной отработке по основным образовательным программам медицинского образования. И мы очень надеемся, что эти законы в целом позволят привязать к местности людей, которые приедут и начнут работать. Искусство главного врача и местных администраций в том, чтобы закрепить этого человека на территории. С этим мы связываем большие перспективы.

Рустам Минниханов поддерживает нашу инициативу по созданию отдельных программ муниципалитетов, где ощущается нехватка людей в медицине. Здесь мы разрабатываем определенные мероприятия, которые будут реализованы. Я думаю, что Татарстан настолько привлекателен для людей с точки зрения условий проживания, развития нашей экономики, что мы имеем большой потенциал для того, чтобы наполнить наши лечебные учреждения работниками.

– Мы знаем, что с вашим приходом на пост руководителя отрасли произошло несколько достаточно серьезных перестановок: есть изменения на уровне заместителей министра и на уровне главных врачей. Чем продиктованы эти изменения и какие ожидания от этих назначений у вас?

– Все, кто работал с нами ранее на постах заместителей министра, нашли работу в здравоохранении и продолжают приносить пользу на благо нашего населения.

Пришли молодые люди. Первый заместитель министра (Елена Демьянова, – прим. Т-и) работала в качестве руководителя основного, ключевого управления в Министерстве здравоохранения – это организация лечебно-профилактической помощи населению. К тому же она долгое время работала заместителем главного врача РКБ.

Очень надеюсь, что люди, которые пришли на посты заместителей сегодня, реализуют свой потенциал и у нас вырастет удовлетворенность и доступность медицинской помощи населению. А мы, в свою очередь, увидим лидирующие позиции регионального здравоохранения в масштабах страны.

Что касается крупных медицинских организаций, это вопросы горизонтальной ротации. Людям нужно дать возможность реализовать себя на новых площадках с новыми коллективами.

– Хотелось бы немного заглянуть в будущее. На чем будет фокус в системе здравоохранения нашей республики в ближайшую пятилетку?

– Это, конечно же, удовлетворенность населения доступностью, качеством медицинской помощи – это во главе угла всех наших мероприятий. Это технологическое лидерство Татарстана в целом в области медицины и государственного сектора в частности. Это привлечение кадров как основного ресурса для обеспечения безопасности населения – именно кадры определяют сегодня качество. Мы можем создать прекрасную инфраструктуру, но если кадры не будут справляться с современными методиками лечения заболеваний, к сожалению, общий результат будет негативным. Вот, пожалуй, три основных опорных пункта, которые я бы хотел отметить.