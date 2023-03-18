Альметьевское ПОПАТ взыскивает с муниципалитета свыше 46 млн рублей субсидий

АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (АПОПАТ) подало иск в Арбитражный суд РТ к местному исполкому, требуя выплатить из муниципальной казны 46,2 млн рублей задолженности. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены казанское АО «Социальная карта», ООО «ИТТ» из Ижевска и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Автотранспортное предприятие ходатайствовало об истребовании ряда документов. Это, в частности, соглашение по субсидиям с 1 января 2018 года по 30 июля 2020 года и финансово-экономическое обоснование потребности в субсидиях на этот период, направленное исполкомом Альметьевского района в Миндортранс. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 4 апреля.

Судя по всему, речь идет о компенсации АПОПАТ за проезд льготников. Как ранее рассказывал «Татар-информ», по республиканскому закону расходы транспортных организаций, понесенные из-за перевозки льготных категорий граждан, компенсируются предоставлением им субсидий. Для этого из бюджета РТ выделяются субвенции муниципальным образованиям.

«Законопроект касается отдельных категорий граждан. Это пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, дети из многодетных семей до 18 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, работники государственной системы социального обслуживания», — уточнял глава Миндортранса Фарит Ханифов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на недавнем заседании коллегии ведомства напомнил, что программа субсидирования сельских маршрутов работает с 2018 года, но «зачастую даже выделенные средства не используются полностью». «Я обращаюсь к руководителям наших муниципалитетов — вы же сами просили, у нас в бюджете это есть. Это обслуживание вашего населения», — подчеркивал он.