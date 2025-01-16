Альметьевские волонтеры за год передали в зону СВО полтонны домашней лапши

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Полтонны домашней лапши, средства личной гигиены, носки, постельное белье, полотенца, продукты — все это волонтеры села Кичучатово Альметьевского района отправили бойцам в зону боевых действий. Местный штаб работает уже почти 3 года. Он появился по инициативе сельского хазрата и его жены, а само производство развернуто в помещении медресе.

Здесь лапшу готовят по особому рецепту. Специальные ингредиенты — любовь и забота о бойцах СВО, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

«Вот она, что мы наготовили. Сколько килограммов сделали всего, уже сбились со счета. Мы её отправляем в ведрах, у людей мы просим тару. Люди приносят, оставляют. Сегодняшняя партия на 60 яиц, обычно мы делаем на 100 и 120», — рассказала волонтер Рамзия Рахимова.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Количество лапши за прошлый год впечатляет — 500 кг. Большой спрос на фронте и на сухари. Готовят их из белого хлеба и фасуют по пятилитровым пластиковым бутылкам. В такой таре в зоне боевых действий их проще перемещать с помощью дронов.

Занимаются волонтеры и изготовлением средств для защиты военных. Маскировочные сети стали первым, с чего начали добровольческую работу волонтеры Кичучатова почти 3 года назад.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Все это время работники Дома культуры, библиотеки, школы и детского сада, активисты местного Совета ветеранов, приходят к 7 утра и работают до 2-3 часов дня. В просторном помещении медресе несколько комнат, что позволило развернуть масштабное производство.

Также активисты заняты изготовлением окопных свечей. Основа свечи — железная банка. Волонтерам их сотнями приносят жители села, а также помогают финансово. С начала года кинчучатовцы уже собрали 20 тысяч рублей. А первое время Зубарзят Садриева и ее муж, по инициативе которых и появился штаб, вкладывали собственные средства.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«До появления этого штаба мы работали в клубе. Там было очень холодно, с девочками поговорили и перешли сюда. У меня своих детей нет, у всех знакомых кто-то на фронте. Вот я и решила организовать эту работу», — говорит организатор штаба Зубарзят Садриева.

Организация получилась достойной. Сейчас в штабе трудятся порядка 20 человек, кроме того, некоторые берут работу на дом. Есть и те, кто приносит уже готовые изделия: теплые носки, полотенца, одежду и предметы гигиены. Откликаются волонтеры и на личные просьбы военнослужащих.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Что просят солдаты, то мы и покупаем. Перчатки, трусы, футболки вот купили и отправили, целых 100 штук», — рассказала Зубарзят Садриева.

Каждую среду посылки сельских добровольцев отправляются военнослужащим. Волонтеры уверены, что их забота дает бойцам уверенность в Победе.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

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