Альметьевские призывники перед отправкой в зону СВО получают «тревожные чемоданчики»

Каждый мобилизованный из Альметьевского района получает так называемый тревожный чемоданчик — тактический рюкзак со всеми необходимыми вещами. Об этом во время прямого эфира рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«Все ребята, которые будут убывать в следующих отправках, тоже будут получать эти рюкзаки. Сразу могу предупредить и заверить, что туда включены предметы из списка, который призывники получают в военкоматах. Закупать эти вещи самостоятельно уже не надо», — отметил спикер.

Ранее мобилизованным гражданам вручали новые рюкзаки объемом 100 литров, содержимое которых было собрано силами администрации, предприятий и организаций. В него уместились комплект нательного белья (термобелье), две пары термоносков, спальник с мембранным чехлом, аптечка, индивидуальный медицинский набор, мультитул, набор туриста (котелок, кружка, ложка, тарелка) и многое другое.

Также Тимур Нагуманов сообщил, что альметьевский штаб по сопровождению семей мобилизованных принял более 250 обращений.