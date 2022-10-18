Альметьевский штаб по сопровождению семей мобилизованных принял более 250 обращений

В Альметьевске активно ведет работу штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев. За время его работы поступило более 250 звонков с самыми разными вопросами. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

«Это вопросы и по военкомату, и по здравоохранению, социальным выплатам, гуманитарной помощи, экономическим вопросам, образованию, ЖКХ и многому другому. Мы стараемся найти решение бытовых и житейских вопросов в кратчайшие сроки, которые возникают у семей мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Есть много локальных историй, когда семья сталкивается с бытовыми проблемами, но наши сотрудники их оперативно решают», — отметил мэр.

По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по телефону горячей линии: 8 (8553) 26-01-01. Возглавляет штаб руководитель исполкома города Айнур Исхаков.

Нагуманов также напомнил, что для членов семей мобилизованных граждан предусмотрены специальные льготы. Для несовершеннолетних это освобождение от платы за питание детей, посещающих муниципальные детские сады, освобождение от платы за образовательные кружки и дополнительные медицинские услуги в детсадах, освобождение от платы за горячее питание, первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-е класс и многое другое.

Для супруги мобилизованного предусмотрено содействие в поиске работы, а для всех членов семьи — оказание психологической помощи, содействие и оформление социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья, консультирование по юридическим вопросам. Помимо этого, психологическую помощь семьи мобилизованных уже начали получить в центре психологической помощи «Нур».

Помимо этого, на базе автошколы ДОСААФ организованы курсы подготовки. Среди направлений — тактика ведения боя и оказание первой медицинской помощи. Занятия проводят волонтеры-медики, представители спецназа, а также те, кто уже участвовал в боевых действиях на Украине.

Курсы длятся по десять дней. Занятия проходят ежедневно 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00. Обучение проходят как подлежащие призыву, так и все желающие, в том числе и девушки. Обращаться можно по телефону: 8 (8553) 32-97-55.