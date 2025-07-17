Квадроциклы, мотоциклы и «ГАЗ»: Альметьевск отправил на СВО 10 тонн техники и помощи

Альметьевск продолжает оказывать всестороннюю помощь участникам специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, очередной гуманитарный конвой — более 10 тонн груза — отправился в зону СВО. Помощь собрана благодаря усилиям неравнодушных жителей, трудовых коллективов, предприятий и организаций города.

Состав отправленного груза — это все, что сегодня необходимо бойцам на передовой. В числе отправленного: средства радиоэлектронной борьбы, квадроциклы и мотоциклы, грузовой автомобиль «ГАЗ», дизельные и бензиновые генераторы, квадрокоптеры, автомобильные колеса, холодильники.

Особое внимание — мелочам, которые имеют большое значение в условиях боевых действий: окопные свечи, маскировочные сети, медицинские средства, инструменты. Не забыли и про индивидуальные посылки — бойцам передали личные именные посылки от родных и волонтеров.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.