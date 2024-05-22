Аллея звезд татарской эстрады вернется на Баумана после замены брусчатки

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Аллею звезд татарской эстрады вернут на пешеходную улицу Баумана в Казани после завершения ремонтных работ в июне. Об этом пишет «Миллиард.Татар».

«Аллея обязательно будет восстановлена. Ее демонтировали для проведения работ по замене основания и брусчатки. По окончании работ в июне вернут на свое место», — рассказали в городском Комитета внешнего благоустройства.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Золотые звезды с именами таких выдающихся исполнителей, как Хания Фархи, Ильгам Шакиров, Альфия Афзалова, Мунира Булатова, Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, размещались напротив бывшего Дома печати (ныне гостиница «Ногай»). Идея увековечить имена известных певцов, как на Аллее звезд в Лос-Анджелесе, прозвучала впервые в начале 2000-х — ее реализовал «Барс медиа».

Ранее сообщалось, что на улице Баумана демонтировали забор со знаменитым граффити, изображающим синий советский троллейбус.