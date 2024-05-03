С улицы Баумана в Казани убрали знаменитый советский «троллейбус»

На улице Баумана в столице Татарстана демонтировали забор со знаменитым граффити, изображающим синий советский троллейбус. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

«Знаменитый троллейбус на ул. Баумана навсегда отправился в депо», — отмечается в публикации. Таким образом, восстанавливать граффити не предполагается.

Граффити с изображением троллейбуса №1 на заборе, ограждающем реконструируемый объект культурного наследия — Дом Маркова, появилось весной 2022 года. Его нарисовал художник Никита Маркин. За прошедшие два года забор с граффити успел стать местной достопримечательностью.

Исторический особняк (ул. Баумана, д. 27) был возведен в 1853 году для казанского купца Алексея Тимофеевича Маркова. Первоначально здание было двухэтажным, но в 1915 году архитектор Фердинанд Амлонг добавил к нему еще два этажа.

К этому моменту дом принадлежал Петербургскому столичному ломбарду, но после революции 1917 года ломбард оказался закрыт. На двух верхних этажах появились коммунальные квартиры, которые оставались здесь до 2002 года. На двух нижних этажах разместился Бауманский райисполком, который работал здесь до 1995 года, когда Вахитовский и Бауманский районы Казани были объединены.

Сейчас «в доме ведутся работы по отделочному ремонту, благоустройству и обновлению фасада», уточнили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Видео: t.me/avp_kazan/.