Общество 13 января 2026 08:23

Алиханов: Импортозамещенный «Ансат» планируется сертифицировать в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сертификация импортозамещенного вертолета «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями ВК-650В ожидается в 2026 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, в рамках сертификационных процедур машина уже выполнила 19 полетов, а также завершила стендовые испытания по девяти программам. Министр уточнил, что с Росавиацией и Авиарегистром России согласованы 52 из 53 программ сертификационных испытаний.

«Планируется, что машина будет сертифицирована в 2026 году», – сказал Алиханов в беседе с ТАСС.

Второго сентября состоялся первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В.

Модернизированный «Ансат» отличают увеличенная дальность полета – до 800 километров с дополнительным топливным баком, возможность выполнения полетов по приборам и современный автопилот, улучшенная конструкция фюзеляжа с применением композитных материалов, а также высокая маневренность и возможность эксплуатации при температуре до +50 градусов.

