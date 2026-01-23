Антон Алиханов оценил производственные мощности Казанского авиазавода

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Татарстан провели совещание координационного штаба по повышению производительности труда. В совещании приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, сообщили в Телеграм-канале Минпромторга России.

Встреча прошла на площадке Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, где глава Минпромторга также осмотрел производственные мощности предприятия.

Участники обсудили передовые проекты Казанского авиазавода, ход реализации проекта по переходу на тактовую сборку фюзеляжа самолета Ту-214, цифровую модель цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, а также планы по распространению успешных производственных практик на все площадки «ОАК», входящей в госкорпорацию «Ростех».

Антон Алиханов отметил, что совместная работа с агентством развития профессионального мастерства и центром компетенций в сфере производительности труда позволяет планомерно сокращать цикл сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней.

По его словам, это создаст условия для выпуска до 20 самолетов в год. Министр подчеркнул, что таких показателей удалось достичь благодаря масштабному обновлению производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства.

Фото: https://t.me/minpromtorg_ru