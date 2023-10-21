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Руc Тат
Спорт 21 октября 2023 11:45

Алина Загитова занимается подбором тренеров для школы фигурного катания в Казани

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Алина Загитова занимается подбором тренеров для школы фигурного катания в Казани
Фото: © «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на данный момент подбирает персонал и тренеров для школы фигурного катания в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РТ Владимира Леонова.

«Алина Загитова занимается подбором персонала и тренеров для школы в Казани, есть наметки», – рассказал глава ведомства.

Он также подтвердил свои слова о том, когда проект планируется запустить. Ранее, в июне, олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике.

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