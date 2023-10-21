Алина Загитова занимается подбором тренеров для школы фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на данный момент подбирает персонал и тренеров для школы фигурного катания в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РТ Владимира Леонова.

«Алина Загитова занимается подбором персонала и тренеров для школы в Казани, есть наметки», – рассказал глава ведомства.

Он также подтвердил свои слова о том, когда проект планируется запустить. Ранее, в июне, олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике.