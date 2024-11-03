Алина Загитова рассказала, почему считает свое имя «символом борца»

Алина Загитова на льду в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему считает собственное имя символом готовности к борьбе. Она рассказала об этом в интервью журналу Hello, на которое обратил внимание портал Sports.ru.

Загитова подтвердила, что ее действительно назвали в честь олимпийской чемпионки — гимнастки Алины Кабаевой.

«Родители очень долго думали над именем для меня <...>. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику — Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет», — описала Загитова процесс выбора имени.

По словам фигуристки, она испытывает большую гордость от того, что ее «назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоевывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась». «Для меня имя Алина — это символ борца», — подытожила Алина Загитова.