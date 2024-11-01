Алена Леонова: «Вряд ли Загитова будет тренировать кого-то, у нее и так много проектов»

«Если учесть, что Аделия Петросян владеет элементами ультра-си, то можно ее фаворитом считать»

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«Надеюсь, Петросян набрала физическую форму, чтобы отстаивать свои титулы»

В субботу на казанском этапе Гран-при выйдут на лед взрослые спортсмены. Среди женщин главная фаворитка – Аделия Петросян?

Если учесть, что она владеет элементами ультра-си, то можно ее фаворитом считать. Но опять же, выполнит ли она эти элементы чисто? На контрольных прокатах сборной России она выглядела слабо. Но времени с тех пор прошло достаточно. Тут вопрос в том, насколько она будет готова в Казани. Я надеюсь, что она набрала физическую форму, чтобы отстаивать свои титулы.

Главных звезд среди конкуренток именно на казанском этапе не просматривается. Или кто-то может ей бросить вызов?

Вероника Яметова, например. Она будет бороться за место в тройке лучших. Так же как Дарья Садкова. У нее в активе есть четверной тулуп. Она не очень стабильная спортсменка, но если звезды сойдутся, то все будет хорошо. В целом это довольно талантливая и способная фигуристка, которая может бороться с той же Петросян.

Что касается Важновой, то она из ЦСКА. Очень хорошая девочка. У нее классное катание, гармоничная программа, есть каскады тройных прыжков. При хорошем прокате она может побороться за тройку, но будет сложно.

«В Магнитогорске Анна Фролова безупречно два проката выдала на огромные баллы» Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

«Анна Фролова будет бороться за золото чемпионата России»

А в целом по сезону кто главный конкурент Петросян?

Сейчас на ум только Анна Фролова приходит, которая набрала за произвольную программу в Магнитогорске 150 баллов. Поэтому я думаю, что она свое не отдаст и будет бороться за золото чемпионата России. Она упорно тренируется, ей не просто так все это дается.

Может быть, морально она не всегда готова в тренировочном процессе. Но в нужный момент, на соревнованиях, она включается, и это мы уже видим на протяжении не одного проката. В Магнитогорске безупречно два проката она выдала на огромные баллы. То есть умение соревноваться у нее есть, это стабильность. Главное, держать этот уровень до главного старта – чемпионата России.

Интересно, что она не представляет группы Тутберидзе или Плющенко. У нас женское фигурное катание становится все более конкурентным с точки зрения тренеров?

Слушайте, наставник Фроловой – Евгений Рукавицын – всегда был выдающимся тренером. У него всегда были хорошие спортсмены. Не будем забывать про Настю Губанову, которая выступает за Грузию. Я очень рада, что поднимается категория тренеров в женском одиночном катании. В Санкт-Петербурге у Кирилла Давыденко есть фигуристка Ксения Гущина. Она тоже набирает обороты с каждым стартом. Я бы не сказала, что у нас какая-то конкуренция только между Тутберидзе и Плющенко.

Мы прекрасно помним, что у Плющенко была мода переманивания лидеров среди фигуристок Тутберидзе. Причем уровня звезд Олимпийских игр. А сейчас он воспитывает Софью Муравьеву. Можно ли сказать, что Плющенко пытается изменить свой подход?

Ну я не хотела говорить ничего про переманивание. Здесь дело спортсменов, у кого им тренироваться. А в данном случае, скорее, выбор их родителей. Но в целом я думаю, что у Плющенко и так хорошая сейчас команда тренеров. И спортсменов тоже.

А чего ждете от Софьи Муравьевой в этом сезоне?

Непонятно, чего от нее ждать. Она сейчас отодвинула свои старты на Гран-при на более поздние этапы. Потому что у нее была то ли травма, то ли болезнь. Непонятно, сможет ли она сейчас выполнять тройной аксель. Для меня она, скорее, «темная лошадка» в этом сезоне. Будем надеяться, что она подойдет в хорошей форме к важным стартам.

Россия не участвует в международных соревнованиях. Это сказалось на интересе к фигурному катанию в нашей стране?

Нет, я так не считаю. Все равно у нас очень интересные и классные турниры добавили, которые привлекают много зрителей и залы всегда полные.

«Щербакова уже давно не катается и даже не собирается» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Во времена Загитовой и Медведевой четверные не прыгали. Сейчас тоже ушли на второй план»

Но сейчас нет того ажиотажа, что был во времена Загитовой и Медведевой, Валиевой и Трусовой. Согласны?

Во времена Загитовой и Медведевой четверные не прыгали. В принципе, на тройных прыжках все строилось. Сейчас, кстати, тоже элементы ультра-си ушли на второй план, потому что их мало кто в наши дни исполняет. Валиевой нет, Трусова тоже не будет выступать в этом сезоне. Но даже без этих девчонок все равно есть те, кто будет бороться. Это будет интересно. Мне вот было приятно смотреть на последний этап Гран-при, даже без четверных. Все равно была увлекательная борьба.

Вам не кажется, что те же Трусова и Щербакова выступали бы в соревнованиях, если бы в календаре были чемпионат мира и мировой Гран-при?

Нет. Щербакова уже давно не катается и даже не собирается. Она уже выиграла свою золотую олимпийскую медаль. О ней вообще речи уже не идет. Что касается Трусовой, то она понимает свои возможности, силы и ресурсы. Возможно, в следующем сезоне она попробует вернуться. Но только в том случае, если будет уверена в себе.

А как поживает мировое фигурное катание без России?

Первый этап Гран-при в Америке оказался, на мой взгляд, плачевным. У девчонок, по-моему, за 200 баллов по сумме двух программ никто не перевалил. Это, скажем так, было скучновато. На втором этапе было веселее, но в целом не так интересно. Не было захватывающей борьбы. Чистых прокатов не хватало. Как-то все это не зацепило мое внимание. Ранее наши фигуристки на этапах мирового Гран-при готовились тщательнее и выступали в полную силу.

Пошли слухи, что ISU (Международная федерация фигурного катания) в следующем сезоне хочет вернуть россиян. Насколько это, на ваш взгляд, правдоподобный сценарий?

Пока непонятно. Сначала сказали, что все получится, а потом вроде как нет. Когда такие качели происходят, не знаешь, чего ожидать. Допустим, могут вернуть под нейтральным флагом. Если это случится, то это повод для радости. Ведь все наши фигуристы очень скучают по международным соревнованиям.

«Вряд ли при ее загруженном графике она будет там кого-то тренировать. У Алины и так много проектов, которые ей по душе» Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

«Алина Загитова – это большое имя. Если это обеспечит наплыв детей в ее школу, то уже будет здорово»

Продолжается история с постройкой в Казани школы Алины Загитовой. В каком виде, на ваш взгляд, она должна существовать и чем Алина будет там заниматься?

Алина Загитова – это большое имя. Если это обеспечит наплыв детей в ее школу, то будет уже здорово. Возможно, она будет курировать каких-то спортсменов. Но вряд ли при ее загруженном графике она будет там кого-то тренировать. Тем более у Алины и так много проектов, которые ей по душе.

В свою очередь, Камила Валиева хочет свое шоу создать. До нее этим отметилась как раз Загитова. Не рановато им конкурировать с Тутберидзе, Навкой и Плющенко на этом поле?

В нынешней ситуации Камила Валиева хочет кататься, но не может выступать. При этом она — популярная фигуристка. Почему бы и не создать свое шоу? Для нее это был бы шаг вперед. Ведь все время говорят: сначала ты работаешь на имя, потом оно работает на тебя. И с этим не поспоришь.