Если кто и сможет, то только она: вернется ли железная Камила Валиева в большой спорт

В декабре 2025 года истечет срок дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приложу все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков»

«Конечно, мысли такие есть. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Приложу все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – цитирует Камилу Валиеву ТАСС.

Как сообщила сама фигуристка, она постепенно приходит в форму и испытывает некий мандраж перед каждым выступлением. 18-летняя Валиева также рассказала об элементах, которые оттачивает сейчас на тренировках.

«Стараюсь сначала уверенно выполнять тройной тулуп и двойной аксель. Больше уверенности в себе будет, постараюсь усложнять контент, так как соревнований на данный момент нет, плюс-минус полтора года», – пояснила она.

Для многих Валиева остается олимпийской чемпионкой, хотя де-юре это уже не так Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда заканчивается дисквалификация «Татарской принцессы»

Напомним, что четырехлетняя дисквалификация фигуристки ведет отсчет с 25 декабря 2021 года. Таким образом, ждать Валиевой осталось чуть больше года до 25 декабря 2025-го. Интересно, что точка в допинговом скандале была поставлена Спортивным арбитражным судом (CAS) лишь 29 января этого года. Высшая спортивная инстанция поддержала требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) по дисквалификации спортсменки на 4 года.

По решению суда Валиеву лишили не только золота Олимпийских игр – 2022 в командном зачете, а также титулов чемпионки Европы и России. Впрочем, для многих она остается олимпийской чемпионкой, хотя де-юре это уже не так.

В любом случае прошлого уже не вернуть. Дисквалификация закончится чуть больше чем через год. Сейчас интереснее другое – решится ли Камила Валиева на камбэк и получится ли у нее задуманное?

Валиева поддерживает форму, выступая в коммерческих ледовых шоу. Однако на них нет духа соревнований и сложных элементов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Татьяна Тарасова: «Я в нее верю»

Интересно, что самые авторитетные эксперты в мире отечественной «фигурки» в этом совсем не сомневаются. Например, таким мнением с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделилась заслуженный тренер СССР, известный телекомментатор и ведущая шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова.

«Если она чувствует, что может вытерпеть и тренироваться, то почему бы и нет. Все реально. Девятнадцать лет — это не поздно. Четырехлетняя пауза? Ну и что? Она же не дома сидит, она выступает все время. Я считаю, что если она чего-то хочет, то у нее получится. Я в нее верю», – считает эксперт.

С одной стороны, Валиева действительно поддерживает форму, выступая в коммерческих ледовых шоу. Однако на них нет духа соревнований и сложных элементов. Все отдается на откуп зрелищности, а не спортивного мастерства.

Камила Валиева известна своим воистину железным характером Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Годы против железного характера: кто победит?

Что касается возраста, то в этом виде спорта в России фигуристки к 17-18 годам завоевывают олимпийское золото и завершают спортивные карьеры. Так было с Алиной Загитовой и Анной Щербаковой. Александра Трусова (Игнатова) ничего не выиграла, будучи вечно второй-третьей, но и она не торопится возобновлять карьеру. Хотя порой и нагоняет интригу по данному вопросу.

Однако Камила Валиева известна своим воистину железным характером. Напомним, допинговый скандал разгорелся перед короткой программой на Олимпийских играх. Это не помешало совсем юной на тот момент девочке выиграть соревнования с солидным запасом. Да, позже истерия западного истеблишмента сделала свое дело, и спортсменка дрогнула, оставшись по итогам произвольной программы лишь на четвертом месте. Но кто бы не дрогнул? А в целом Валиева более чем достойно прошла через все эти испытания. Далеко не каждый даже взрослый спортсмен, выдержал бы такое.

Поэтому именно спортивный характер и природный дар вполне могут позволить казанской фигуристке выполнить задуманное. Мотивация и желание – два слагаемых успеха на этом пути, считает депутат Госсовета Татарстана, бывший министр спорта республики Марат Бариев.

«Это очень хорошо. Теоретически это реальный вариант. Посмотрим, как будет на практике. Во многом это будет зависеть от мотивации, от ее желаний. Ну конечно, будет и непросто, невероятно сложно. Пару недель фигурист не тренируется, и уже проблемы возникают. Но если она сможет на этом высоком уровне тренироваться, то проблем не вижу. Это будет спортивный подвиг», – заявил Бариев корреспонденту «ТИ-Спорта».

«Теоретически это реальный вариант. Посмотрим, как будет на практике» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Через что предстоит пройти Камиле Валиевой

О сложностях для решения задачи, которую собирается взвалить на себя Камила Валиева, нашему изданию подробно рассказала бывшая вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, недостаточно просто восстановить исполнение сложных элементов. Важно, чтобы физическая форма позволяла откатать целую программу, из них составленную.

«Я думаю, что и у Саши Трусовой тоже были такие мысли, когда она на тренировках собрала все тройные и даже четверной прыгнула. Но совсем другое дело, когда тебе во второй половине программы надо их исполнить. Функционалка все равно падает, каким бы сильным ни был организм. Вот именно из-за этого Валиевой тоже будет очень тяжело.

Если она это все понимает, все сложности, которые ей предстоят, чтобы вернуться красиво, то мы будем очень рады. Надеюсь, мы увидим Камилу, какой она была в олимпийском сезоне 2022 года. Я в это верю и вижу в этом резон», – объяснила Леонова.

Так или иначе, сюжет с возвращением Камилы Валиевой в большой спорт при удачном исходе задуманного может лечь в основу любого блокбастера. Этот спортивный подвиг на фоне откровенно несправедливой по своему сроку дисквалификации может заставить весь мир рукоплескать казанской фигуристке – «Татарской принцессе». Вновь.