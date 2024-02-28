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Алина Загитова рассказала, что приехала в Альметьевск осваивать профессию буровика
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в своем телеграм-канале рассказала, что приехала в Альметьевск «осваивать новую профессию».
«Ребят, ну что, раскрываю вам профессию, которую я осваиваю. Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики на самом деле занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места. Но тем не менее я приехала посмотреть, как всё это устроено», – рассказала спортсменка.
В официальном телеграм-канале «Татнефти» также поделились подробностями визита олимпийской чемпионки: Загитова узнала, как добывается нефть, познакомилась с сотрудниками, а также посетила Высшую школу нефти, где в биолаборатории «клонировала свое первое дерево».
21 февраля Загитова вместе с другим олимпийским чемпионом Артуром Далалояном приняла участие в благотворительной акции «Шаги добра» в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игр будущего» в «Казань Экспо». Кто еще из звезд приедет на «Игры будущего» в Казани, читайте в материале «Татар-информа».
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