Загитова и Далалоян поучаствовали в благотворительной акции в рамках «Игр будущего»

Фото: «Татар-информ»

Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян приняли участие в благотворительной акции «Шаги добра» в рамках «Игр будущего». Напомним, мероприятие прошло на «Казань Экспо», где 21 февраля в 19:00 пройдет торжественное открытие турнира.

Также спортсмены провели в конце акции автограф-сессию на площадке, расписавшись на спортивных формах и сфотографировавшись с фанатами.

«Игры будущего» – это масштабное спортивное событие с сочетанием в себе спорта, киберспорта, науки и технологий.

В Казань для участия в мероприятиях в рамках «Игр будущего» уже прилетели Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и многие другие.

Последний день турнира «Игр будущего» – 3 марта (полное расписание здесь). В этот день состоятся заключительные турниры, а после проведут церемонию закрытие данного спортивного мероприятия. К слову, именно в завершении «игр» озвучат страну, которая будет принимать следующий турнир.