Дзюба, Загитова и Рой Джонс: кто еще из звезд приедет на «Игры будущего» в Казань

В 19:00 в МВЦ «Казань Экспо» запланирована официальная церемония открытия соревнований

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Политический бомонд»

Сегодня самый насыщенный и богатый на звезд день на «Играх будущего». В 19:00 в МВЦ «Казань Экспо» запланирована официальная церемония открытия соревнований.

На мероприятие ожидается прибытие Президента России Владимира Путина. Планируется, что вместе с ним церемонию посетят главы еще нескольких стран. В том числе Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан).

На мероприятие ожидается прибытие Президента России Владимира Путина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в Казань прибыли первый вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга и президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик. Кроме них в списках гостей значатся министры и видные деятели из Китая, ОАЭ, Кубы, КНДР и ряда других стран.

Хоккейный десант

Целый звездный десант ожидается в Казани на «Играх будущего» в хоккее. Турнир в качестве почетных гостей планируют посетить отечественные и мировые звезды. В том числе олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин, чемпионы мира Александр Семин и Максим Афиногенов, а также известный в прошлом хоккеист Евгений Артюхин.

Выступающий за «Спартак» нападающий Илья Ковальчук приедет в Казань в преддверии наиболее важного отрезка сезона для своей команды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все они выступят в гала-матче в рамках «Игр будущего». Матч с участием звезд состоится после завершения полуфинальной стадии турнира по фиджитал-хоккею. Соперниками звездных хоккеистов станут воспитанники детско-юношеских спортивных школ Казани.

Примечательно, что Илья Ковальчук продолжает выступать на профессиональном уровне. Выступающий за «Спартак» нападающий приедет в Казань в преддверии наиболее важного отрезка сезона для своей команды. Несмотря на это, хоккеист надеется, что поездка на «Игры будущего» скажется на нем только с положительной стороны.

«Не помешает ли участие в «Играх будущего» при подготовке к плей‑офф КХЛ? Думаю, нет. Тем более 21 февраля в команде объявлен выходной. Я с удовольствием съезжу в Казань, пообщаюсь с ребятами. Это меня только вдохновит. И это огромное событие для нашей страны – первые «Игры будущего» в истории. Соберется огромное количество участников со всего мира, и это прекрасно», – сказал Ковальчук.

В последний раз такой пул звездных хоккеистов приезжал в Казань в августе 2023 года на прощальный матч Даниса Зарипова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В последний раз такой пул звездных хоккеистов приезжал в Казань в августе 2023 года на прощальный матч Даниса Зарипова. Экс-капитан «Ак Барса», кстати, также будет в числе звезд турнира, выступая в роли эксперта на трансляциях фиджитал-хоккея.

Бойцы UFC и Рой Джонс

Отдельную бригаду звезд на «Играх будущего» в Казани составят представители бойцовских видов спорта. Среди почетных гостей турнира в столице Татарстана значатся звездные бойцы UFC, каждый из которых вызывает отдельный интерес своей персоной. Так, игры посетит главный татарский боец современности Ринат Фахретдинов. «Гладиатор» является первым татарином, получившим контракт в UFC. На данный момент в его послужном списке три победы и одна ничья в четырех боях в элитной организации по боям по смешанным единоборствам.

Игры посетит главный татарский боец современности Ринат Фахретдинов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Также в Казани ожидается приезд Шарабутдина Магомедова. Боец, более известный под псевдонимом Шара Буллет, дебютировал в UFC только осенью прошлого года, победив единогласным решением судей бразильца Бруно Сильву. Известен своими неординарными выходками в октагоне и за его пределами. На сегодняшний день Шара Буллет считается одним из самых ярких бойцов UFC из России.

Аналогичный статус в своих странах имеют азербайджанец Рафаэль Физиев и бразилец Джонни Уокер. Южноамериканец выступает в UFC с 2018 года и за это время добился получения статуса главного боя турнира UFC Fight Night 234. Правда, в нем Уокер проиграл россиянину Магомеду Анкалаеву. Физиев родился в Казахстане, но всегда позиционировал себя азербайджанцем, выходя на бои в местной колоритной папахе. Свои два последних боя в UFC он проиграл Джастину Гейтжи и Матеушу Гамроту, однако продолжает занимать высокое восьмое место в рейтинге лучших бойцов в среднем весе.

В эту же «бойцовую» компанию можно отнести Роя Джонса. Бывший боксер прибыл в Казань накануне для посещения «Игр будущего». Титулов у Джонса много, но наиболее важный из них один. В бытность боксером он первым за всю историю бокса стал чемпионом мира в среднем, во втором среднем, полутяжелом и тяжелом весах. В 2015 году Рой Джонс получил российское гражданство и активно участвует в политической и спортивной жизни России.

Из других видов спорта отметим футбол, где в качестве звезд организаторами «Игр будущего» приглашен Артем Дзюба Фото: © «Татар-информ»

От Дзюбы до Загитовой

Из других видов спорта отметим футбол, где в качестве звезд организаторами «Игр будущего» приглашены Артем Дзюба и Андрей Аршавин. Первый из них продолжает играть на профессиональном уровне, выступая за «Локомотив». Аршавин же давно завершил карьеру и остался в истории российского футбола в качестве одного из лучших игроков страны. Ожидается, что футболисты выступят в матче под эгидой «Футбол для дружбы» на «Казань Экспо» 23 февраля, а также примут участие в автограф-сессии.

«Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно здесь выступать. Я горд за свою страну, потому что у нас пройдет турнир такого большого масштаба. Буду отдельно болеть за ребят из «Локомотива». Мы сильная и великая держава. Россия – вперед!» – поделился впечатлениями от приглашения на «Игры будущего» Артем Дзюба.

Особое место в числе звездных гостей занимают фигуристки. Прославленные татарские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Камила Валиева приглашены на «Игры будущего». Правда, по Камиле пока информация разнится. После дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил статус Валиевой стал более размытым. На днях фигуристка была замечена в аэропорту Казани, но в каком качестве ее пригласили, пока не разглашается.

Особое место в числе звездных гостей занимают фигуристки. Прославленные татарские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Камила Валиева приглашены на «Игры будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Амбассадорами из представителей шоу-бизнеса на «Играх будущего» будут известные у молодежи певец Егор Крид и блогер Влад А4.

«Действующие звезды»

Свои звезды есть и в числе непосредственных участников турнира. В некоторых видах спорта на «Играх будущего» выступят уже состоявшиеся спортсмены. Из российских звезд можно отметить футболистов Романа Шишкина и Александра Шешукова, баскетболиста УНИКСа Ивана Лазарева, хоккеиста Максима Пестушко и BMX-райдера Ирека Ризаева. Встретить их можно будет на аналогичных соревнованиях в фиджитал-формате в Казани.

Свои звезды есть и в числе непосредственных участников турнира. Из российских звезд можно отметить BMX-райдера Ирека Ризаева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также в заявках команд есть известные в мире бывшие спортсмены. Например, чемпион мира по баскетболу среди юношей Марко Чакаревич (из команды Partizan Esports), который до сих пор выступает за клуб «Житко Баскет» из второй баскетбольной лиги Сербии. Кроме него отметим BMX-фристайлера Гарретта Рейнольдса из США, скейтбордистов Анхело Каро Нарваеса из Испании и Матиса Дель’Олио из Аргентины.

В хоккее можно выделить вратаря команды Baltic Select Эрвина Муштукова, который в свое время выступал на уровне Олимпийских игр и признавался лучшим голкипером чемпионатов Латвии и Великобритании. А в кибердисциплинах в Казань приехали китайские звезды Dota 2 Ван Чунь Юй, Сюй Линьсэнь и чемпион The International Чжан Липин.