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Алиев: Первый инвестиционный проект в Карабахе осуществил Татарстан
Первый инвестиционный проект на возвращенных под азербайджанский контроль территориях Карабаха осуществил Татарстан. Об этом рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
«Есть инвестиционные проекты. Первый, кстати, инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр „КАМАЗ“ в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана [Рустамом Миннихановым] и мной», — заметил азербайджанский лидер.
«То есть первый проект иностранных инвестиций [на территории Карабаха] был <…> российским. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — подчеркнул Алиев.
Президент Азербайджана также упомянул, что намерен встретиться с находящейся в Баку делегацией Татарстана. Интервью было дано вчера, в тот же день произошла встреча.
Подробнее о первом российском инвестиционном проекте на территории Карабаха и других примерах татарстано-азербайджанского сотрудничества можно прочитать в материале «Татар-информа» Визит в «страну огней»: зачем Минниханов ездил в гости к Алиеву в Азербайджан.
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