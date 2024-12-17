Минниханов — Алиеву: Предприятия Татарстана готовы расширить присутствие в Азербайджане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ряд татарстанских компаний давно и активно работают в Азербайджане. Более того, они готовы расширить свое присутствие в республике, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

Визит руководителя республики в Баку проходит по приглашению Ильхама Алиева. Договоренность была достигнута во время саммита БРИКС в Казани.

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-азербайджанских отношений», — сказал Раис Татарстана.

Он обратил внимание на растущие показатели товарооборота. Если по итогам 2023 года показатель составлял 102 миллиона долларов, то за девять месяцев текущего года показал рост, составив 80,8 миллиона.

«У нас есть большой потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ряд татарстанских предприятий давно работают в Азербайджане. Они готовы расширить свое присутствие», — подчеркнул Минниханов.

По его мнению, перспективным вариантом для наращивания оборотов торговли могут стать речные и морские пути, потенциал которых сейчас практически не затронут. Работу в том числе можно выстроить в рамках Волжско-Камского бассейна. Речь идет о поставках холодильного оборудования, сельскохозяйственной техники, нефтегазового и компрессорного оборудования, шин для автотранспорта.

«Очень рад видеть вас. Как мы и договаривались в Казани, завершаем год нашей встречей уже в Баку», — сказал, в свою очередь, Ильхам Алиев.

В заключение Рустам Минниханов поблагодарил собеседника за поддержку, оказываемую татарской общине в Азербайджане. В настоящее время в стране проживают порядка 18 тысяч соотечественников. В свою очередь, в жизни РТ активное участие принимают представители национально-культурной автономии азербайджанцев.