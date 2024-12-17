Визит в «страну огней»: зачем Минниханов ездил в гости к Алиеву в Азербайджан

Раис Татарстана побывал с рабочим визитом в Баку. Рустам Минниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, получил от него орден «Достлуг» и познакомился с работой промпредприятий. Чем интересна республике страна на Кавказе – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана побывал с рабочим визитом в Баку

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов приехал в Азербайджан по приглашению Алиева

Как и договорились Раис РТ и Президент Азербайджана в октябре на саммите БРИКС в Казани, Рустам Минниханов накануне приехал в гости к Ильхаму Алиеву.

«Благодаря теплым и дружественным отношениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева есть возможность развивать сотрудничество между регионами», – написал в своем телеграмм-канале Раис Татарстана.

Азербайджан называют «страной огней» — из-за месторождений нефти и газа. Языки пламени изображены на гербе Баку, а современный символ города — небоскребы «Пламенные башни».

Минниханов посещал Азербайджан и в 2022 году, и в 2023 году. Республики поддерживают контакты и на уровне межрегионального сотрудничества – делегации обмениваются визитами в поисках новых рынков и возможностей для развития сотрудничества.

Сотрудничество республики официально закрепили еще в 1996 году на тот момент Президент Азербайджана Гейдар Алиев и Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. К слову, в ходе визита Рустам Минниханов почтил память родителей действующего главы государства и возложил венок к могиле Гейдара Алиева, который считается общенациональным лидером, и Зарифы Алиевой.

В Баку есть постоянное представительство Татарстана, которое с 2022 года возглавляет Мурад Гадыльшин. Должность он получил после того, как закончился срок полномочий депутата Госдумы РФ.

В ходе визита Рустам Минниханов почтил память родителей действующего главы государства Фото: rais.tatarstan.ru

В Азербайджане интересы у «Татнефти» и у КАМАЗа

Азербайджан, в частности, один из ключевых экспортных рынков КАМАЗа. Грузовики собираются здесь с 2015 года на базе «Гянджинского автомобильного завода». В 2022 году «КАМАЗ-Лизинг» и «Азмаш Лизинг» – лизинговая компания «Гянджинского автомобильного завода» – открыли в Азербайджане совместный проект Kamaz Leasing Azerbaijan. В 2023 году автомобильные предприятия открыли еще одно СП – сервисный центр на территории «Экономической зоны долины АРАЗ». И это был первый проект с российскими инвестициями в Карабахе – на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и «Татнефть» подписали дорожную карту о сотрудничестве на KazanForum-2024. Предполагалось сотрудничество в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, реализации нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и других областях.

Товарооборот Татарстана и Азербайджана в 2023 году составлял $102 млн, за девять месяцев этого года – $80,8 млн.

Рустам Минниханов посетил свободную экономическую зону «Алят» Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ ознакомился преимуществами СЭЗ «Алят»

В этот визит Рустам Минниханов посетил свободную экономическую зону (СЭЗ) «Алят». Она расположена неподалеку от бакинского международного морского торгового порта.

Свободная экономическая зона была создана в 2020 году. Она занимает участок в 6,5 тыс. гектаров. Ожидается, что выгодное местоположение позволит усилить ее потенциал в рамках транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора «Север-Юг», часть которого пройдет и по Татарстану.

Первый этап строительства СЭЗ был завершен в 2023 году. Практически все участки, расположенные на площади в 60 га, уже распределены между инвесторами. На новых участках, которые строятся в настоящее время, будут располагаться объекты легкой и тяжелой промышленности.

Минниханову рассказали о ключевых преимуществах площадки, в том числе различных льготах, предоставляемых клиентам. Так, они могут получить участки с готовой инфраструктурой, различные транспортные и логистические услуги. Для инвесторов предусмотрено освобождение от НДС, подоходного налога, таможенных пошлин и другие привилегии.

Раис Татарстана передал для нужд освобожденных территорий три автобуса Sollers Atlant Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов подарил три автобуса

Раису Татарстана в том числе презентовали проект международного грузового аэропорта. Заврешить строительство планируется через два года. Уже действует логистический центр, пропускная способность которого составляет 500 тыс. тонн грузов, транспортируемых по автомагистралям.

Минниханова заинтересовал опыт «Алята» в сфере подготовки специалистов для предприятий. Ожидается, что в скором времени здесь откроются специальные образовательные учреждения.

Раис Татарстана также передал для нужд освобожденных территорий три автобуса Sollers Atlant, произведенные в особой экономической зоне «Алабуга».

Министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров расценил этот жест в качестве символа дружбы между двумя народами.

На встрече с Ильхамом Алиевым, Раис РТ подчеркнул, что ряд татарстанских компаний давно и активно работают в Азербайджане Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества»

На встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Раис РТ подчеркнул, что ряд татарстанских компаний давно и активно работают в Азербайджане. Более того, они готовы расширить свое присутствие в республике.

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-азербайджанских отношений», — сказал Раис Татарстана.

По его словам, для этого есть большой потенциал. Перспективным вариантом для наращивания оборотов торговли могут стать речные и морские пути, потенциал которых сейчас практически не затронут. Работу в том числе можно выстроить в рамках Волжско-Камского бассейна.

Татарстан может поставлять холодильное оборудование, сельскохозяйственную технику, нефтегазовое и компрессорное оборудования, шины для автотранспорта.

Минниханов также поблагодарил собеседника за поддержку, оказываемую татарской общине в Азербайджане. В настоящее время в стране проживают около 18 тыс. соотечественников. В свою очередь, в жизни Татарстана активное участие принимают представители национально-культурной автономии азербайджанцев. По данным последней переписи их насчитывается 8,7 тыс. человек.

Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова орденом «Достлуг» («Дружба») Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов награжден орденом «Достлуг»

Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова орденом «Достлуг» («Дружба») за особые вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

«Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана», — отметил Ильхам Алиев.

Как добавил Рустам Минниханов, основой дружбы между Татарстаном и Азербайджаном во многом послужили теплые отношения, сложившиеся между первым Президентом Татарстана, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Сразу после встречи Рустам Минниханов направился с рабочим визитом в Узбекистан.