Алиев одержал победу на выборах Президента Азербайджана — итоги ЦИК

Ильхам Алиев переизбран на пост Президента Азербайджана. По итоговым подсчетам, за него проголосовали 92,12% избирателей. Об этом стало известно на заседании ЦИК страны, сообщает ТАСС.

«По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней победителем на выборах становится Ильхам Алиев — за него проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, или 4 567 458 человек», — отмечается в сообщении.

Набрав 2,17% голосов, второе место занял депутат парламента Захид Орудж.

Итоговая явка составила 76,43%.

После завершения подсчета Центризбирком передаст сведения на утверждение в Конституционный суд.

Напомним, что ранее Алиева уже поздравили с переизбранием Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.