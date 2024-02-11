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Алиев одержал победу на выборах Президента Азербайджана — итоги ЦИК
Ильхам Алиев переизбран на пост Президента Азербайджана. По итоговым подсчетам, за него проголосовали 92,12% избирателей. Об этом стало известно на заседании ЦИК страны, сообщает ТАСС.
«По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней победителем на выборах становится Ильхам Алиев — за него проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, или 4 567 458 человек», — отмечается в сообщении.
Набрав 2,17% голосов, второе место занял депутат парламента Захид Орудж.
Итоговая явка составила 76,43%.
После завершения подсчета Центризбирком передаст сведения на утверждение в Конституционный суд.
Напомним, что ранее Алиева уже поздравили с переизбранием Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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