Минниханов поздравил Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане

Встреча Рустама Минниханова и Ильхама Алиева в Баку, 2022 год

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравление Ильхаму Алиеву, одержавшему победу на президентских выборах в Азербайджане. Результаты голосования подтвердили неоспоримый авторитет действующего главы государства в глазах жителей республики, написал он.

«Сограждане доверили вам судьбу государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика», — говорится в поздравительном адресе.

Минниханов пожелал Алиеву достижения всех стратегических целей для укрепления государства, вдохновения, энергии для продолжения работы во благо своего народа.

«Надеюсь, что многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям», — заключил Раис Татарстана и подчеркнул, что связи между братскими народами являются важным вкладом в укрепление мира и взаимопонимания.

Напомним, что Ильхам Алиев победил на досрочных выборах Президента Азербайджана с результатом 92,1% голосов, согласно предварительным данным экзитпола.