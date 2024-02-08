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Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана
Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Ильхамом Алиевым после его переизбрания на пост Президента Азербайджана. Глава государства поздравил коллегу с убедительной победой и пожелал ему новых успехов, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны выразили настрой на дальнейшее наращивание двусторонних связей.
Кроме того, Путин поздравил Алиева с победой на выборах телеграммой.
«Результаты голосования в полной мере подтверждают ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене», — говорится в поздравительном адресе.
Президент подчеркнул, что развитие партнерского взаимодействия между Россией и Азербайджаном крайне важно для упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
Напомним, что ранее поздравительную телеграмму Алиеву направил и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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