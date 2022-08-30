Минниханов и Файзуллин открыли в Казани самый большой IT-парк Татарстана

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным открыли новый технопарк им. Башира Рамеева. На открытии также присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, а также племенник Башира Рамеева – Бату Рамеев.

«В Год цифровизации мы взялись за очень большой проект – строительство IT-парка. У нас фактически был каркас, который нужно было разобрать, укрепить и все это заново построить. За шесть месяцев нам удалось построить этот огромный и красивый объект», – отметил Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что данный технопарк стал третьим в республике. Предыдущие IT-парки были открыты в Казани и Набережных Челнах в 2009 и 2012 годах. «Я уверен, что IT-парк будет центром притяжения. Как мне сказали, уже есть огромное количество желающих разместиться на площадке. Мы искренне будем им рады. Сегодня в республике 2,6 тыс. компаний, которые работают в сфере цифровизации, а также более 40 тыс. человек. Этого явно недостаточно. Уверен, что новый IT-парк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий республики», – сказал Президент Татарстана.

Этот технопарк стал самым крупным IT-парком в Татарстане. По словам руководителя РТ, на объекте есть разная ключевая инфраструктура, в том числе киберспортивная арена. «Татарстан – IT-шная республика. Киберспорт сегодня по популярности не уступает ведущим видам спорта. Молодежь очень заинтересована. В 2024 году в Казани будет проведен турнир по Играм будущего, и мы к этому должны быть готовы», – сказал он.

Затем слово взял министр строительства России Ирек Файзуллин. «Как и всегда, в Татарстане 30 августа открываются очень значимые объекты. Меня переполняет гордость, что я ранее тоже ежегодно принимал участие в открытии объектов республики», – отметил он.

Объект строился в здании бывшей обувной фабрики «Спартак» и состоит из двух блоков. Первый из них состоит из семи этажей с общей площадью 24,4 тыс. кв. метров и разместился на территории бывшей фабрики. Высота второго – нового – колеблется от трех до пяти этажей. Его площадь достигает 19,3 тыс. кв. метров.

Бату Рамеев напомнил, что технопарк носит имя советского ученого-изобретателя, разработчика отечественных ЭВМ «Стрела» и серии «Урал» Башира Рамеева – его дяди. «Уверен, что технопарк даст возможность новым поколениям таких же ученых, инноваторов, предпринимателей, молодежи, прорывного развития в сфере IT-технологий. Ведь не случайно очередной центр открывается в Год цифровизации в Татарстане. Желаю резидентам нового технопарка – успешных проектов, легкого года, прорывных идей. Алга, Татарстан!» – сказал он.

После церемонии открытия присутствующие посетили IT-парк им. Башира Рамеева. Президент Татарстана побывал на киберарене, где поприветствовал участников соревнований и зрителей, а также детский IT-парк, стартхаб и цифровую библиотеку.

Подробнее о том, каким будет IT-парк им. Башира Рамеева, в материале «Татар-информа».