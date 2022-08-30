Киберарена, стартап-хаб и коворкинг: каким будет ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, в День республики, откроет новый технопарк «ИТ-парк имени Башира Рамеева». В нем расположатся офисы, детский ИТ-парк, киберполигон, а также киберспортивная арена. Как будет выглядеть центр изнутри, и в чем его отличие от других ИТ-парков, в репортаже «Татар-информа».

«ИТ-парк имени Башира Рамеева» – третий технопарк в Татарстане, созданый для развития проектов в сфере высокий технологий. Предыдущие ИТ-парки были открыты в Казани и Набережных Челнах в 2009 и 2012 годах. Площадь нового технопарка превышает предыдущие. Она составляет 47,4 тыс. квадратных метров, в то время как площадь первого «ИТ-парка» в Казани – 33 тыс. квадратных метров, а в Набережных Челнах – 25 тыс. квадратных метров.

Объект строился в здании бывшей обувной фабрики «Спартак». На реализацию проекта потребовалось меньше года. Впервые о новом ИТ-парке заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на брифинге в кабинете министров республики в январе этого года.

«Рядом со «Спартаком» находится казанский ИТ-парк, «Школа 21» Сбербанка, бизнес-центры «Сувар» и Urban, в котором находятся ИТ-компании. Фактически, у нас появляется цифровой квартал. Центр Казани будет местом, позволяющим не только ИТ-компаниям работать в комфортных условиях, появится модель цифрового города в отдельно взятом месте», — заявил Хайруллин.

Парк состоит из двух блоков. Первый предполагает реновацию 7-этажного здания фабрики «Спартак», его общая площадь составила 24,4 тыс. квадратных метров, тогда как второго нового корпуса в три–пять этажей – 19,3 тыс. квадратных метров.

Ключевыми инфраструктурами объекта стали: детский ИТ-парк, киберарена, киберполигон, студия функциональных тренировок – спортзал, барбершоп, кофейни, отделение Почты России, ресторан, гастробар, магазин без продавца химчистка, аптека, конференц-залы, переговорные комнаты, офисы компаний-резидентов, бизнес-инкубатор.

На первом этаже разместилась вся сервисная и общественная инфраструктура нового технопарка. Отсюда будет доступ к основным элементам – детскому технопарку, киберарене, конференц-залам, зонам общественного питания и иной сервисной инфраструктуре. Известно, что одним из арендаторов станет «Тюбетей», а также «Татарская кухня». Рядом расположится ресторан, кофейни, отделения банка и почты, аптека, типография, магазин без продавца, химчистка, а также барбершоп.

Главной площадкой первого этажа стала киберарена с игровым компьютерным залом, залом для киберспортивных матчей и трансляций, а также пространством виртуальной реальности и стрим-студией. Она занимает площадь 1,1 тыс. квадратных метров. Это первая в Поволжье киберспортивная арена с лучшим игровым оборудованием, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Минцифры РТ.

Второй крупной зоной, которая будет иметь отдельный вход, стал Детский ИТ-парк. Он расположился на площади 2 тыс. квадратных метров. Здесь смогут одновременно заниматься более 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Курсы для детей будут разнонаправленными – связанными с робототехникой, такими направлениями, как «умный дом», интернет вещей, биотех, виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделированием, прототипированием, программированием, цифровыми медиа, искусством, а также предпринимательством.

На втором этаже разместилась цифровая библиотека – коворкинг с зонами отдыха, возможностью прочитать книгу, а также специальной кухней.

Также есть бизнес-инкубатор, подробно о нем рассказал руководитель бизнес-инкубатора Данил Шийко. «Здесь представлен стартап-хаб – центр притяжения инновационных проектов со всей страны, а также стран ближнего зарубежья. Его уникальность заключается в инновационности. Сейчас мы будем работать с корпорациями, привлекать стартапы, которые будут апробироваться в Татарстане, а также стране», – сказал он.

По словам Шийко, бизнес-инкубатор поделят на четыре кластера – ИТ, промышленные технологии, а также медицинские и спорттех. «Мы будем также вносить инноватику в спортивные игры, мероприятия. Здесь расположатся около 50 стартапов, для них оборудовали около 150 рабочих мест. Это станет местом силы для молодых стартапов, которые начинают свой путь», – сказал он.

Кроме того в бизнес-инкубаторе откроют конференц-зал на 600 человек и киберполигон для отражения атак на информационные системы и обучения специалистов в этой сфере.

На остальных этажах будут находиться офисы. По состоянию на 27 июля этого года заполняемость технопарка потенциальными резидентами составляет 97%. Ожидаемая выручка резидентов нового ИТ-парка – 17 млрд рублей, ожидаемые налоговые отчисления – 1,6 млрд рублей.

Напомним, 28 августа новому ИТ-парку официально присвоили имя ученого Башира Рамеева. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Мера принята с целью увековечения памяти выдающегося ученого. С инициативой выступило министерство цифрового развития республики.

Башир Рамеев – советский ученый-изобретатель, разработчик отечественных ЭВМ «Стрела» и серии «Урал». Доктор технических наук (1962), лауреат Сталинской премии (1954), участник Великой Отечественной войны (войска связи). Создатель первых советских компьютеров. Он родился 1 мая 1918 году в селе Баймак Орского уезда Оренбургской губернии РСФСР в семье горного инженера.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»