Президент Татарстана открыл новый IT-парк имени Башира Рамеева

Сегодня, в День республики, Президент Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыл новый IT-парк имени Башира Рамеева.

Руководитель республики посетил киберарену, где поприветствовал участников соревнований и зрителей. Трансляцию на тот момент смотрели более 80 тыс. зрителей. Президент обратился к ним в прямом эфире.

«Дорогие друзья, сегодня у нас три больших события – День республики, День города и самое главное – мы открываем новый IT-парк, где есть все возможности для игр будущего», – сказал Минниханов.

Новый IT-парк размещается в реконструируемом здании бывшей обувной фабрики «Спартак» и в новом возводимом здании. Новый объект стал третьим в Татарстане крупнейшим технопарком. Его общая площадь составила более 47 тыс. кв. метров, численность рабочих мест — 3 000.