Алена Леонова: «Нереальный космос! Между Валиевой и Трусовой заслуженная пропасть»

Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова в интервью ИА «Татар-информ» рассказала о своих эмоциях после проката произвольной программы Камилы Валиевой.

«Камила Валиева – просто нереальный космос. В такой, как мне кажется, даже никто и не летал (смеется). Я в полном восторге, у меня просто нет слов. Я даже не знаю, куда даже теоретически лучше откатать можно. Но она, наверное, сможет», — заявила Леонова.

Также эксперт оценила отрыв Валиевой от ближайшей преследовательницы Александры Трусовой. «Это очень заслуженная пропасть. Трусова допустила грубую ошибку в короткой программе, да и произвольная была выполнена не чисто. Поэтому по баллам все справедливо, и я думаю, что Саша должна радоваться своему второму месту – с хорошим результатом завершила чемпионат», — считает Леонова.

Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани и на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге завоевала первую золотую медаль в карьере, впервые став чемпионкой России.