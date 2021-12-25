Камила Валиева стала чемпионом России, Трусова - вторая, Щербакова - третья

Камила Валиева стала чемпионом России по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 283,48 баллов. Уроженка Казани чисто исполнила три четверных прыжка. По итогам чемпионата страны Камила Валиева представит Россию на Олимпийских играх в Пекине.

Александра Трусова исполнила 4 четверных прыжка, чисто выполнив три попытки в этих элементах. Фигуристка в сумме за короткую и произвольную программы набрала 248,65 и заняла второе место на чемпионате России. Напомним, что в короткой программе Трусова упала с тройного акселя, завершив короткую программу на пятом месте.

Анна Щербакова упала с четверного флипа, но чисто исполнила остальные элементы своей программы. В сумме на чемпионате страны она набрала 239,56 балла, заняв третье итоговое место на чемпионате России.

Отметим, что тройка призеров чемпионата представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.

В свою очередь, отличным прокатом в произвольной программе отметилась Елизавета Туктамышева, чисто исполнив все элементы. Она прыгнула тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц, тройной флип. В итоге спортсменка набрала 224,40 балла по сумме короткой и произвольной программе. Однако, неудачный прокат короткой программы оставил ее за пределами тройки сильнейших чемпионата.

Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьева – 230,31

7. Елизавета Туктамышева – 224,40

8. Майя Хромых – 217,18

9. Ксения Синицына – 204,61

10. Вероника Яметова – 191,37

11. Софья Самодурова – 184,26

12. Анастасия Зинина – 181,45

13. Валерия Шульская – 180,92

14. Анастасия Морозова – 180,57

15. Ксения Гущина – 171,62

16. Полина Свириденко – 166,02

17. Арина Онищенко – 163,56

18. Вероника Петеримова – 155,40