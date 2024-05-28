Алексей Смертин: Болельщикам «Рубина» на экоматче показали, что отходы имеют вторую жизнь

Вся повестка экоматча, который прошел в Казани в минувшую субботу между командами «Рубин» и «Сочи», была посвящена экономике замкнутого цикла. Болельщикам показали, что отходы имеют вторую жизнь. Об этом заявил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин, комментируя итоги прошедшего 25 мая экоматча.

«В субботу на матче “Рубин” – “Сочи” в Казани успешно провели экоматч. Рад видеть, что наши коллеги из Татарстана развивают данное направление. Вся повестка матча была посвящена экономике замкнутого цикла, болельщикам показали, что отходы имеют вторую жизнь. Матч прошел при поддержке предприятия “Казаньоргсинтез”, которое входит в группу СИБУР. РФС активно сотрудничает с компанией СИБУР, поскольку они наши экологические партнеры», – отметил Смертин.

Он добавил, что такие инициативы важны, «поскольку футбол способен изменить ситуацию, объединяя фанатов со всего мира». «Это отличная платформа для распространения информации об экопривычках и бережном отношении к природе», – резюмировал руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

«Российский футбольный союз начал активно интегрироваться в экологическую повестку, поскольку в настоящее время внимание мирового сообщества, включая спортивное, направлено на решение глобальных экологических проблем. Более того, УЕФА и ФИФА также особо выделяют экологическую составляющую в футболе, разрабатывая соответствующие рекомендации и стратегии по охране окружающей среды», – сказал Смертин.

В этом году футбольный клуб «Рубин» решил напомнить болельщикам о важности бережного отношения к природе и экологичности пластика благодаря возможности его переработки. Поэтому последнюю игру сезона с клубом «Сочи» 25 мая он провел в Казани в формате экоматча, где был установлен рекорд России по созданию самого большого экоарт-объекта в виде футбольного мяча. Для его изготовления потребовалось 28 934 пластиковых крышек, которые в течение нескольких месяцев собирали казанские школьники, жители города на различных экоакциях, а также принесли болельщики непосредственно на игру.

Фото: пресс-служба СИБУР