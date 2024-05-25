Рекорд России: на матче «Рубина» при поддержке КОСа создали экоарт-объект в виде мяча

На экоматче «Рубина» с футбольным клубом «Сочи» был установлен рекорд России по созданию самого большого экоарт-объекта в виде футбольного мяча. Для его изготовления потребовалось 28 934 пластиковых крышек, которые в течение нескольких месяцев собирали казанские школьники, жители города на различных экоакциях, а также принесли болельщики непосредственно на игру.

Достижение официально зафиксировала Книга рекордов России. Крышки для его установления вместе с партнером матча — федеральным проектом «Чистые игры» — собирали на экологических городских акциях, в школах и гимназиях Казани, в экобоксах на площадках «Казаньоргсинтеза».

Последнюю игру сезона казанский клуб посвятил Дню химика, который по традиции выпадает на последнее воскресенье мая, и провел ее в формате экологического матча. Он отражает фокус всей отрасли и предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) на устойчивое развитие. Матч прошел при поддержке казанского предприятия и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

В честь Дня химика первый символический удар по мячу совершил сотрудник «Казаньоргсинтеза», почетный химик Рушан Файзрахманов, посвятивший предприятию 19 лет. На поле команда «Рубин» вышла в сопровождении детей сотрудников предприятия.

Для болельщиков на площадке стадиона работали интерактивные площадки, где каждый мог познакомиться с процессом переработки пластика, изготовить памятный брелок на велошредере, создать себе сувенир из переработанного пластика с помощью 3D-ручки, а также сделать открытку из переработанной бумаги. Самые эрудированные могли попытать удачу на колесе фортуны и получить возможность изготовить шоппер с индивидуальным дизайном на термопрессе.

В рамках матча была организована полная сортировка отходов. Рядом с каждым пунктом раздельного сбора отходов находились волонтеры, они подсказывали болельщикам, как правильно отсортировать отходы, образующиеся в ходе игры. Отсортированные отходы после матча будут переданы на переработку.

Анастасия Романенко, эксперт по экологии, «Казаньоргсинтез»:

«Наш рекордный мяч, большой арт-объект — это очередной аргумент в пользу ресайклинга. Одно из ключевых преимуществ пластика — его можно вторично использовать, что говорит о его экологичности. „Казаньоргсинтез“ производит полимеры, гранулы полиэтилена. А Казань — центр производства этого продукта. Сегодняшний матч — это пример того, что вместе мы можем достигать рекордов и новых открытий. Вместе быть экологичными просто!»

Рашид Рахимов, главный тренер, ФК «Рубин»:

«Я считаю, что все прошло очень хорошо: и антураж матча, и наш приезд на экоавтобусе. Я считаю, что экология — это очень важная часть нашей жизни. Несмотря на то, что этот матч со спортивной точки зрения ничего не решал, на него пришло достаточно много людей, наших болельщиков. У них была возможность оценить экологичность пластика, а также важность раздельного сбора отходов. Я к таким моментам я отношусь положительно».