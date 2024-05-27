Сортировка мусора, экорекорд и огромный мяч из пластика: чем запомнился экоматч «Рубина»

«Мы созидаем с вами, мы можем поддерживать спорт, мы поддерживаем еще и экологию»

В России традиционный праздник последователей Ломоносова и Менделеева – День химика – отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. В этом году футбольный клуб «Рубин» решил напомнить болельщикам о важности бережного отношения к природе и экологичности пластика благодаря возможности его переработки. Поэтому последнюю игру сезона с клубом «Сочи» он провел в особом формате. Экологический матч прошел при поддержке «Казаньоргсинтеза», Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и движения «Чистые игры – Татарстан».

В начале экоматча президент «Рубина» Марат Сафиуллин поздравил представителей химической отрасли.

«Все мы прекрасно знаем, что Республика Татарстан – один из регионов-лидеров в химической отрасли. Большое вам спасибо за тот вклад, который вы вносите в эту стратегическую отрасль и в развитие самого популярного вида спорта в России и в мире – футбола. Также поздравляю ватерпольную команду «Синтез» с чемпионством. Так держать! Молодцы, ребята!» – отметил Марат Сафиуллин.

К слову, сами ватерполисты также пришли поддержать «Рубин». Стадион их поприветствовал аплодисментами. Президент «Рубина» пожелал представителям отрасли здоровья, успехов и благополучия.

Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров присоединился к поздравлениям и поблагодарил химическое предприятие за вклад в развитие республики.

«Промышленные предприятия, в том числе СИБУР в лице “Нижнекамскнефтехима” и “Казаньоргсинтеза”, осуществляют большой вклад в сохранение и приумножение природных богатств нашей республики. Проводятся масштабные мероприятия на десятки миллиардов рублей – это и строительство новых очистных сооружений, реконструкция действующих, рекультивация полигонов, озеленение территории нашей республики. Сегодня хочу поблагодарить компанию “СИБУР”, ваше предприятие за большой вклад в сохранение окружающей среды. С праздником!» – сказал Фаяз Шакиров.

В честь Дня химика первый символический удар по мячу совершил сотрудник «Казаньоргсинтеза», почетный химик Рушан Файзрахманов. Он посвятил предприятию 19 лет. На поле команда «Рубин» вышла в сопровождении детей сотрудников предприятия.

«Сегодня здесь находятся две команды, которые поддерживаются нашим предприятием и компанией “СИБУР”, – это “Рубин” и команда “Синтез”. Сегодня команду “Синтез” чествовали в Казанском Кремле с чемпионством России, взятием Кубка России. Надеемся, их чемпионский дух принесет новые кубки и победы. Большое вам спасибо, коллеги! Мы созидаем вместе с вами», – отметил директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

«Почти 200 кг отсортированного болельщиками мусора после экоматча отправится на переработку»

Болельщик Юрий пришел на игру вместе с сыном Максимом. Они давние фанаты «Рубина». Юрий оценил идею экоматча и отметил, что подобные мероприятия помогают понять, что природу нужно беречь.

«Классная история, особенно в виде развлекательной активности. Это помогает детям понять, что все это можно перерабатывать, а не просто выкидывать куда-то в лес. Отличная идея», – поделился Юрий своими впечатлениями.

По словам посетителя экоматча Алексея, болельщики «Рубина» особенно рады, что клуб поддерживает тренд на экологичность.

«Мы сейчас устанавливаем рекорд России. Каждый из болельщиков идет к единой цели, которая объединит всю страну. Это очень круто!» – отметил Алексей.

Для болельщиков на площадке стадиона работали интерактивные площадки, где каждый мог познакомиться с процессом переработки пластика. Можно было изготовить памятный брелок на велошредере, создать себе сувенир из переработанного пластика с помощью 3D-ручки, а также сделать открытку из переработанной бумаги. Самые эрудированные могли попытать удачу на «Колесе фортуны» и получить возможность изготовить шопер с индивидуальным дизайном на термопрессе.

Болельщица Ангелина вместе с сыном внесла вклад в установление рекорда России, приклеив пластиковую крышку для создания огромного пластикового футбольного мяча. Экоматч позволил Ангелине осознать важность сохранения природы и начать сортировать мусор.

Некоторые болельщики пришли поддержать любимую команду всей семьей и заодно присоединились к экоакции. Евгения отметила оригинальность идеи создания пластикового мяча.

«Будет крутой мяч! Это здорово. Идея классная и детям понравилась. Возьму на заметку для поделки в садик», – поделилась она.

На матче была организована полная сортировка отходов. Рядом с каждым пунктом раздельного сбора отходов находились волонтеры, они подсказывали болельщикам, как правильно разделять мусор. Порядка 200 кг отсортированных отходов после матча отправится на переработку.

По результатам заключительного тура «Рубин» окончил сезон РПЛ 2023-2024 на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 42 очка.

«Я считаю, что все прошло очень хорошо – и антураж матча, и наш приезд на экоавтобусе. Экология – это очень важная часть нашей жизни. Несмотря на то что этот матч со спортивной точки зрения ничего не решал, на него пришло достаточно много людей, наших болельщиков. У них была возможность оценить экологичность пластика, а также важность раздельного сбора отходов. Я к таким моментам отношусь положительно», – отметил главный тренер ФК «Рубин» Рашид Рахимов.

На экоматче «Рубина» был установлен рекорд России по созданию самого большого экологического артобъекта

На футбольном матче между командами «Рубин» и «Сочи» был установлен новый рекорд России по созданию самого большого экологического артобъекта в форме футбольного мяча. Это достижение было официально зарегистрировано в Книге рекордов России.

«Наш рекордный мяч – это очередной аргумент в пользу ресайклинга. Одно из ключевых преимуществ пластика в том, что его можно вторично использовать. Это говорит о его экологичности. “Казаньоргсинтез” производит полимеры, гранулы полиэтилена и поликарбоната. А Казань – центр производства полимеров. Сегодняшний матч – это пример того, что вместе мы можем достигать рекордов и новых открытий. Быть экологичными вместе – просто!» – отметила эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.

Для создания этого уникального артобъекта использовалось 28 934 пластиковые крышки. Их собрали благодаря усилиям казанских школьников, жителей города, принимавших участие в различных экологических мероприятиях, а также болельщиков, которые принесли крышки прямо на стадион. Важную роль в организации этого мероприятия сыграл федеральный проект под названием «Чистые игры – Татарстан», который стал партнером экоматча.

«Вопросы экологии на сегодняшний день выходят на первый план. И сегодня как никогда важно задуматься о будущем нашей планеты, о способах и путях сохранения того богатства, что нас окружает. Одним из первых шагов в этом направлении должна стать тенденция раздельного сбора отходов и их дальнейшая безопасная для экологии утилизация. И здесь важен каждый житель нашей республики, нашей страны, ведь неспроста премия, организованная Росприроднадзором, проходит под лозунгом “Экология – дело каждого!”», – отметил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Фото: пресс-служба СИБУР